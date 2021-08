President Loekasjenko woedend over Wit-Russische ‘Instagram-diva’

De Wit-Russische atlete Kristina Tsimanoeskaja zou deelnemen aan drie onderdelen op de Olympische Spelen in Tokio. Na het eerste onderdeel, de 100 meter sprint, kwam er echter een abrupt einde aan haar deelname.

Ongewild is Tsimanoeskaja de hoofdpersoon geworden in een internationaal incident, met grote persoonlijke gevolgen. Mogelijk woensdag vliegt ze van Tokio naar Warschau, om daar een nieuw leven op te bouwen.

Zondag weigerde de 24-jarige sprinter terug te keren naar Wit-Rusland, ondanks druk van haar begeleiders. Maandag ontving Tsimanoeskaja een humanitair visum voor Polen, meldde Poolse staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken op Twitter. „Polen zal alles doen wat nodig is om haar te helpen haar sportieve carrière voor te zetten. Polen staat altijd voor Solidariteit.”

Zo bezien staat het regime van buurland Wit-Rusland voor onderdrukking. De Europese en Amerikaanse sancties vanwege de kidnapping van journalist en activist Roman Pratsevitsj zijn nog vers, en de volgende rel rond een Wit-Russische burger dient zich aan. Opnieuw trekt president Aleksandr Loekasjenko met bruut optreden veel internationale aandacht naar zich toe. En dat vlak voordat de Wit-Russische oppositie op 9 augustus herdenkt dat hij een jaar geleden ten onrechte de verkiezingsoverwinning opeiste.

Volgens Wit-Russische journalisten was Loekasjenko woedend toen Tsimanoeskaja eind vorige week afstand nam van het Wit-Russische Olympisch Comité en de coaches van het nationale team. In een inmiddels verwijderde Instagram-post beklaagde zij zich over de gang van zaken binnen het team. Naast haar specialismes, de 100 meter en 200 meter, was Tsimanoeskaja tegen haar wil en zonder informatie vooraf ingedeeld voor de 4x400 meter estafette. Ze moest invallen voor sporters die niet konden deelnemen aan de Spelen omdat ze vooraf onvoldoende waren getest op doping. Tsimanoeskaja noemde de sportbestuurders „nalatig”.

‘Schande voor het land’

Reden genoeg voor de Wit-Russische staatsmedia om de atlete te beschuldigen van „gebrek aan team spirit”. Ze was een „Instagram-diva”, een „schande voor haar land” en een „verrotte hond”. Een tv-presentator vermoedde dat dit „niet alleen het einde is van Tsimanoeskaja als sporter, maar ook van haar als persoon”.

Zondag werd de atlete bezocht door de nationale coach en een atletiekbestuurder, met een „opdracht van boven”. De opname van dat gesprek, door het anonieme Telegram-kanaal ‘Nick en Mike’ op YouTube geplaatst en alom als authentiek beschouwd, maakt duidelijk hoe ze onder druk is gezet om stilletjes de Spelen te verlaten en naar huis te gaan.

Ze is dom geweest, zeggen de bestuurders maar de schade kan nog worden hersteld. Pijnloos zal dat niet zijn, getuige deze uitspraak van de twee mannen: „Je weet wat ze zeggen: bij gangreen moet je het halve been afzagen, anders verlies je het hele lichaam. Ja, een been verliezen is naar, maar je sterft als je het houdt.”

Na terugkeer in Minsk kan ze blijven sporten, zeggen de bestuurders. Tsimanoeskaja gelooft ze niet.

Geen voorzitter meer

Sport is belangrijk voor Loekasjenko, die Wit-Rusland sinds 1994 met harde hand leidt. Hoezeer hij het isolement van zijn land ook koestert, sportieve successen op internationale toernooien dragen bij aan de legitimatie van zijn omstreden regime. Sportbeoefening wordt volledig gecontroleerd door de overheid.

Eind 2020 besloot het IOC Loekasjenko niet langer te erkennen als voorzitter van het nationale olympisch comité, een functie die hij sinds 1997 bekleedde. Het IOC vindt dat Wit-Russische sporters „onvoldoende worden beschermd tegen politieke discriminatie”. Met andere woorden: ze worden vervolgd. Ook zoon Viktor, die hem eind februari opvolgde, wordt niet erkend door het IOC en vader en zoon waren niet welkom in Tokio.

Sinds augustus 2020, toen het openlijke protest tegen Loekasjenko begon, zijn bijna honderd sporters gearresteerd vanwege hun deelname aan demonstraties, meldt Amnesty International in een maandag gepubliceerd overzicht. Een open brief van achthonderd sporters waarin ze vorig jaar oktober vroegen om nieuwe verkiezingen en zich uitspraken tegen marteling van politieke tegenstanders leidde voor veel ondertekenaars tot represailles. Tientallen sporters werden uit het nationale team gezet.

Kritische sporters en bestuurders richtten vorig jaar de Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF) op, bedoeld om sporters te ondersteunen die vanwege hun opvattingen in de problemen zijn geraakt. Veelal raakten ze hun baan kwijt omdat ze de open brief hebben ondertekend, meldt de BSSF. De organisatie steunt de sporters financieel en juridisch, helpt ze om in het buitenland te kunnen trainen en vraagt internationaal om aandacht voor de misstanden in Wit-Rusland.

Alleen boos

Kristina Tsimanoeskaja was geen politiek activiste. Ze wil alleen maar rennen, zegt ze. Dat doet ze sinds 2015 steeds sneller. Ze won in 2017 een zilveren medaille op de 100 meter bij de EK atletiek tot 23 jaar in Polen, en twee jaar later een gouden medaille op de 200 meter bij de Zomeruniversiade in Napels.

Tsimanoeskaja was alleen boos omdat ze was ingedeeld voor een onderdeel waar ze niet voor had getraind, de estafette. Haar bescheiden kritiek op het nationale comité geldt voor Loekasjenko echter als onaanvaardbare kritiek op het land, en wellicht op zijn zoon.

Arseni Zjdanevitsj, de echtgenoot van Tsimanoeskaja, slaagde er in om naar Oekraïne te ontkomen. Zorgen zijn er nog wel over het lot van Tsimanoeskaja’s ouders in Wit-Rusland. Maandag gingen het bericht rond dat veilgheidsagenten op weg waren naar hun woning op het platteland. Het zou niet de eerste keer zijn dat het Wit-Russische regime dierbaren gebruikt om ‘critici’ onder druk te zetten.