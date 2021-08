Palestijnen in Sjeikh Jarrah mogen blijven

Het Israëlische Hooggerechtshof heeft een compromis voorgesteld tussen de Palestijnse bewoners van een wijk in Oost-Jeruzalem en de Israëlische organisatie die hun huizen claimt. Met het voorstel zouden de bewoners voorlopig in hun huizen mogen blijven, zonder eigendomsrechten te krijgen. Met het compromisvoorstel bevrijden de rechters de nieuwe Israëlische regering – tijdelijk – van een hoofdpijndossier.

Behalve de partijen en hun advocaten wachtten ook Europese diplomaten en tientallen journalisten maandag urenlang tot de deuren van de rechtszaal opengingen. De dreigende huisuitzetting van Palestijnse bewoners van de wijk Sjeikh Jarrah is een politiek gevoelige zaak. Het was een van de directe aanleidingen voor de meest recente gevechtsronde tussen Israël en de militante Hamasbeweging in de Gazastrook.

De zitting van het Hooggerechtshof is de laatste juridische kans voor vier Palestijnse families om uitzetting te voorkomen. Lagere Israëlische rechtbanken erkenden de eigendomsclaim van een Israëlische organisatie die om ideologische redenen Joodse bewoners in de huizen wil hebben. De huizen werden in de jaren 50 door vluchtelingenorganisatie UNRWA en Jordanië, dat destijds Jeruzalem bestuurde, gebouwd voor Palestijnen die in de oorlog tussen de net gestichte staat Israël en de Arabische buurlanden vluchtten uit hun oorspronkelijke woonplaatsen. Na de zesdaagse oorlog in 1967 werd Sjeikh Jarrah, net als andere wijken in Oost-Jeruzalem, echter door Israël bezet. Daarop claimde de Israëlische kolonistenorganisatie Nahalat Shimon het eigendom. Het land zou vóór 1948 in bezit zijn geweest van Joodse organisaties. Volgens een in 1970 ingevoerde Israëlische wet mogen Joodse huiseigenaren die in 1948 ontheemd raakten, hun eigendommen opeisen – in tegenstelling tot Palestijnen die in diezelfde oorlog werden verdreven. Honderden bewoners van Sjeikh Jarrah en andere Palestijnse wijken worden met uitzetting bedreigd.

Symbolische huur

De rechters kwamen tijdens de zitting met een opmerkelijk compromisvoorstel: de Palestijnse bewoners zouden de status van „beschermde huurders” krijgen en voorlopig in de huizen kunnen blijven wonen, mits ze Nahalat Shimon een symbolische huur zouden betalen. Het compromis zou betekenen dat uitzettingen voor de komende decennia van de baan zouden zijn. De bewoners willen de kolonistenorganisatie echter niet als eigenaar erkennen, want zij zien zichzelf als rechtmatige eigenaar.

De creatieve zet van de rechters, waarmee ze een harde beslissing in het voordeel van de ene of de andere partij vermijden, roept opnieuw de vraag of hoe onafhankelijk de rechterlijke macht zich in Israël kan opstellen. Benoemingen van de hoogste rechters hebben een politiek tintje. Rechtse politici in Israël, waaronder voormalig minister van Justitie Ayelet Shaked die in het huidige kabinet minister van Binnenlandse zaken is, hebben zich herhaaldelijk beklaagd dat de rechters „te links” waren. In de laatste regeerperiode van het vorige, rechtse kabinet werden diverse nieuwe rechters uit de rechterhoek benoemd.

Het voorstel van de hoogste rechtbank toont hoezeer de Israëlische overheid met de kwestie in haar maag zit. Er is bovendien grote internationale druk om de Palestijnen in hun huizen te laten, onder meer vanuit de VS. Een uitspraak in het nadeel van de Palestijnse bewoners zou een schaduw werpen over premier Bennetts aanstaande bezoek aan Washington.