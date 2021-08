Overstromingen China kostten zeker driehonderd mensen het leven

De overstromingen in China eind juli, die het gevolg waren van hevige regenval, hebben aan 302 mensen in de provincie Henan het leven gekost. Daarnaast zijn nog ongeveer 50 mensen vermist. Eerder sprak de Chinese regering nog over een dodental van 58. Dat meldt persbureau AP.

Veruit de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Zhengzhou, de hoofdstad van de provincie Henan. Hier meldden de autoriteiten 292 slachtoffers, en vrijwel alle mensen die nog vermist worden kwamen uit deze stad. In Zhengzhou kwam in één etmaal, van 20 tot en met 21 juli, meer dan een halve meter neerslag naar beneden. In drie dagen viel evenveel regen als normaalgesproken in een jaar valt in het gebied. Rivieren overstroomden, waardoor snelwegen en metrostations in korte tijd blank kwamen te staan. Veel mensen werden door het water verrast.

Achteraf is discussie ontstaan over de vraag of de metrolijnen niet eerder afgesloten hadden moeten worden en autoriteiten eerder maatregelen hadden moeten nemen, nadat schokkende beelden naar buiten waren gekomen van mensen die vastzaten in volgelopen metrowagons. Daarnaast speelt de discussie over klimaatverandering, waardoor volgens wetenschappers de kans op dergelijk extreem weer groter wordt. China produceert ruim een kwart van de wereldwijde CO₂-uitstoot. President Xi Jinping wil voor 2060 CO₂-neutraal worden, maar het is nog onduidelijk hoe hij dat precies wil bereiken.

