Oud-decaan Tilburg University krijgt taakstraf wegens valsheid in geschrifte

Een voormalig decaan van de Tilburg University is maandag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 180 uur taakstraf wegens valsheid in geschrifte. Volgens de rechters heeft hij in zijn functie als decaan met meerdere facturen gerommeld om te verhullen dat zijn nicht voor hem en de universiteit werkte. Diezelfde nicht en ook een neef zijn vanwege hun rol in de zaak eveneens veroordeeld tot taakstraffen.

De nu zeventiger werkte vanaf het millennium jarenlang bij de Tilburg University, onder meer als decaan. In die functie begeleidde hij onder andere promovendi en schakelde hij de hulp in van zijn van zijn neef en nicht. Daarbij werden zeker vier facturen vervalst. Hierbij werd de indruk gewekt dat de werkzaamheden waren uitgevoerd door de echtgenoot van de nicht of diens bedrijf, terwijl de klussen in werkelijkheid door de nicht waren uitgevoerd.

„Hij heeft willen verhullen dat zijn nicht voor hem en de universiteit werkte, zodat zij voor hem kon blijven werken”, aldus de rechtbank. Ook de familieleden hebben volgens de rechters „willens en wetens” strafbare feiten gepleegd en kregen daarvoor taakstraffen van 54 en 72 uur. De echtgenoot van de nicht is ook schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, maar krijgt geen straf. Volgens de rechtbank was zijn rol namelijk „erg beperkt” was en heeft de behandeling van de zaak lang op zich heeft laten wachten.

Justitie had aanzienlijk hogere straffen geëist tegen de vier verdachten in deze zaak, waaronder twee jaar celstraf tegen de oud-decaan. Volgens het OM heeft hij werkzaamheden in rekening gebracht die niet waren uitgevoerd en zou hij de Tilburg University hebben opgelicht door de onjuiste naam op de facturen te schrijven. In totaal zou hij de universiteit voor ruim 1,2 miljoen euro hebben opgelicht. De rechtbank gaat daar niet in mee en acht oplichting niet bewezen. Zo is volgens de rechters onduidelijk of de werkzaamheden niet of slechts deels zijn verricht, een belangrijk bewijs voor oplichting.