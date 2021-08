Opluchting bij inwoners van Nagele over energietransitie: geen windmolens maar een warmwaterbassin

Tientallen bewoners van ‘plattedakendorp’ Nagele stonden deze zomer aan de rand van een diepe kuil. Op de plek waar het warmwaterbassin komt, vierde het dorp in de Flevopolder dat de werkzaamheden voor een (bijna) CO 2- loze toekomst nu echt beginnen.

In plaats van een cv-ketel krijgt een aantal bewoners komende winter voor het eerst warm water dat door de zon is verwarmd, via leidingen op het dak

„Veel mensen leken opgelucht. Was dit alles? Gewoon een gat in de grond waar omheen later weer gras gaat groeien? Het werk wordt voor hun neus gedaan en oogt niet eng. Daardoor zijn de bewoners ook enthousiast geworden”, zegt Laetitia Ouillet.

Zij is onbezoldigd lid van het comité van advies bij de aanleg van dit warmtenet dat voor een woonwijk uniek in zijn soort is. „Tegelijkertijd is het ook heel eenvoudig. Daardoor kon de bouw ervan ook zo snel beginnen”, zegt Ouillet, die via een carrière bij Eneco, de TU Eindhoven en energiecoöperatie Windvogel een ingewijde is geworden in de energiewereld.

„Met corporatie Windvogel willen we windmolens neerzetten. Tijdens dat proces praat ik ook vaak met mensen die bang zijn voor geluidsoverlast van windmolens. Dat is heel wat anders dan het enthousiasme in Nagele. In de tweeënhalf jaar dat dit project in Nagele me aan voorbereiding heeft gekost, is het nog niet eens gelukt om één windmolen in Vlaardingen geplaatst te krijgen.”

Back-up

Nagele behoort tot de eerste 27 ‘proeftuinenwijken’ waar met rijkssubsidie de eerste stappen naar de warmtetransitie worden gezet. Die eerste echte stappen zijn wat later gezet dan de bedoeling was: in maart zou de schop de grond al ingaan. „Maar door corona is er van alles misgegaan met het transport van de bestelde apparatuur”, vertelt projectleider Rutger Bergboer. „En daar kwam ook nog de blokkade van het Suez-kanaal bij. Een deel van de spullen zat niet in de Ever Given, het containerschip dat daar afgelopen voorjaar vastzat, maar wel in een van de schepen erachter.”

In plaats van een cv-ketel krijgt een aantal bewoners komende winter voor het eerst warm water dat door de zon is verwarmd, via leidingen op het dak.

Deze winter kunnen de eerste acht huizen en één school afscheid nemen van cv-ketel en houtstookkachel. Het warmwaterbassin gaat water herbergen dat met een temperatuur van maximaal 95 graden op de daken verwarmd wordt. „Omdat we later zijn begonnen, zullen we onvoldoende warm water hebben voor de hele winter. Normaal hebben we centraal al elektrische warmtepompen als back-up staan. Die gaan nu langer draaien dan de zes tot acht weken die we in een normaal jaar voorzien”, zegt Bergboer.

Verouderd dak

Het project begint klein en krijgt komende winter echt vaart. Dan starten de werkzaamheden voor nog eens een kleine honderd woningen. Voor de huurders gaat deze transitie hand in hand met een broodnodige dakrenovatie van hun woning door de woningcorporatie.

Huiseigenaren is toegezegd dat de aansluiting bij het warmtenet hen niets kost, terwijl hun woning door de renovatie en een hoger energielabel (van C naar A++) tot wel 15.000 euro meer waard wordt. Zelfs voor een pannenset die geschikt is voor gasloos koken wordt gezorgd. „Alleen voor eventuele renovaties van de daken van koopwoningen zullen we een kleine maandelijkse vergoeding vragen”, zegt projectleider Bergboer. „We willen later niet de schuld krijgen als een verouderd dak gaat lekken.”

Hij weet dat je alles uit de kast moet trekken om huiseigenaren te overtuigen dat ze mee moeten doen. „Als je bij mensen langs gaat, zeggen ze: maar we krijgen [als vervanging van aardgas] binnenkort toch waterstof? Ik heb van zo’n hype echt last, krijg mensen dan nog maar eens mee!”

Via de warmtetransitie wil Nagele – een dorp met ongeveer vijfhonderd woningen in de buurt van Urk – net zo’n vooruitstrevende rol gaan spelen als in de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen het binnen Europa als voorbeeld gold op het gebied van moderne architectuur. De aanpak met door de zon verwarmd water, zogeheten zonthermie, is voor een woonwijk uniek in Nederland. Kleinschaliger toepassingen, zoals op een camping, bestaan al wel.

Proeftuin

Maar ook originele plannen moeten zich schikken naar de regels. En dat valt volgens Bergboer lang niet altijd mee. „Ik ontmoet binnen de gemeente Noordoostpolder en ministeries zoals Economische Zaken en Binnenlandse Zaken over het algemeen goedwillende mensen. Maar zij lopen zelf ook tegen regelgeving aan die de energietransitie bemoeilijkt.”

Het warmwaterbassin gaat water herbergen dat met een temperatuur van maximaal 95 graden op de daken verwarmd wordt.

Ter illustratie: er dreigde geen subsidie te worden verstrekt, omdat de warmtebron – de zonnecollectoren op de daken – formeel op één perceel moet staan. „Maar in Nagele werken we met verschillende woningen van verschillende eigenaars, waardoor het volgens het Kadaster om zonnecollectoren op drie percelen gaat. En de warmtebuffer, de plek waar alle warmte samenkomt, ligt ook in een apart perceel. Dan heb je iemand met lef nodig, die zijn nek durft uit te steken en bereid is het systeem toch als één geheel te zien.”

Gelukkig voor Nagele werkte er zo iemand bij subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Voor Ouillet, van energiecoöperatie Windvogel, is het verhaal illustratief voor de problemen waar duurzame initiatieven mee te kampen hebben. „Veel instanties zeggen: ‘computer says no’. Maar je kan ook denken: dit is een proeftuin, hier moeten we van leren. Je laat leergeld liggen als je tien keer alle risico’s wilt doorrekenen en vooral de beperkingen van de bestaande wetten gaat analyseren.”

Ouillet kreeg eerder met vergelijkbare regels te maken bij de aanleg van zonnepanelen. Om efficiënt met de opbrengst om te gaan, zou een batterij een deel van de stroom opslaan. „Maar over dat deel krijg je dan geen subsidie. Zo loop je dag in dag uit tegen regels aan. Vergeet niet dat je met duurzame stroom en warmte concurreert met een op olie, kolen en gas ingespeelde wereld.”

Cruiseschepen en Maserati’s

Gevolg volgens Ouillet is dat bij veel gemeentelijke initiatieven om wijken gasvrij te maken „adviseur op adviseur wordt gestapeld” en dat de ene evaluatie op de andere volgt. „Daar hebben we helemaal geen tijd voor. Goede wetgeving laat jaren op zich wachten en in de tussentijd moeten gemeenten risico’s van soms tientallen miljoenen euro’s nemen. Het gevolg is dat bij veel initiatieven het tempo eruit is.”

Bergboer is afkomstig uit de artistieke wereld en begon daardoor aan dit project als een buitenstaander. Vaak overheerste bij hem verbazing als hij weer ergens tegen een muur opbotste. „Je moet voor de energietransitie eigenlijk een soort deltacommissaris aanstellen die doorzettingsmacht heeft en over alle ministeries heen beslissingen kan nemen of kleine veranderingen in regelgeving kan aanbrengen. De waterschappen kunnen dankzij zo’n deltacommissaris beleid voeren met een horizon van tientallen jaren.”

Over deze serie Energietransitie Het in 2019 gesloten Klimaatakkoord legde het streven vast dat in 2030 anderhalf miljoen Nederlandse huizen en andere gebouwen geen gebruik meer maken van aardgas. De afgelopen twee jaar heeft NRC onderzocht wat deze warmtetransitie zoal met zich meebrengt. Op het vlak van financiën en beleid, maar vooral ook bij de mensen in de wijken zelf. Om de paar maanden heeft NRC de voortgang in een aantal wijken in beeld gebracht. Dit najaar wordt deze artikelencyclus afgesloten. Vanzelfsprekend blijft NRC ook daarna de warmtetransitie op de voet volgen.

De cruciale Warmtewet – die spelregels opstelt voor de rechten en plichten van uitbaters en bewoners – gaat ook de meest actuele deadline van 1 januari 2022 niet halen, maakte staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Klimaat, VVD) afgelopen juli bekend. Vertraging van moderne wetgeving is volgens Bergboer niet het enige probleem. Angst voor fraude is er ook één. „Wij wilden dat iemand van de woningcorporatie in de raad van toezicht van uitvoerder Energiek Nagele zitting zou nemen. Maar dat mag niet van de toezichthouder van woningbouwcorporaties omdat er eerder mannen van corporaties cruiseschepen kochten en in Maserati’s gingen rijden. Begrijpelijk misschien, die beperkende regels, maar zo lijden de goeden wel onder de kwaden.”

De vele hindernissen hebben Ouillet zelfs schuw gemaakt voor al te originele initiatieven. Zij was zelf nooit aan zo’n vernieuwend project als dat in Nagele begonnen. „Gelukkig slaagt de projectleider hier erin om alles zo apolitiek mogelijk te houden. Hij gelooft tot op het naïeve af dat alle betrokkenen ook als enige intentie hebben om van de energietransitie een succes te maken. Zulke mensen, die gewoon handelend optreden, zijn goud waard. De energietransitie heeft meer theatermakers en andere mensen van buiten nodig.”