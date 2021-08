Via de Iraanse bergen stromen de Afghaanse vluchtelingen Turkije binnen

Het is een snikhete ochtend in het park voor de Ulu-moskee in Van, een overwegend Koerdische stad in het zuidoosten van Turkije. Acht jonge Afghaanse mannen hebben hier de nacht doorgebracht op een stuk karton. Nu zitten ze in de schaduw van een boom de slaap uit hun ogen te wrijven. Ze zijn recent gevlucht voor de oprukkende Taliban in Afghanistan en zijn na een lange, slopende tocht door de bergen en woestijnen van Pakistan en Iran aangekomen in Turkije.

Ahmad Faizi, een man van begin dertig met een zwarte pantalon en een wijnrode polo, werkte voor het ministerie van Defensie in de noordelijke provincie Baghlan, waar de Taliban veel terrein heeft veroverd. „Mijn ouders en broer zijn omgekomen bij de strijd. Omdat ik als ambtenaar doelwit was, ben ik met mijn vrouw en kinderen naar familie in Mazar i-Sharif gevlucht. Ik besloot alleen naar Turkije te vertrekken en later te zien of ik mijn gezin kan laten overkomen.”

Het is volgens de Afghanen een helse tocht naar Turkije, die weken of zelfs maanden in beslag kan nemen. Een smokkelaar vinden in Afghanistan is een koud kunstje. Maar de route is verraderlijk vanwege de barre omstandigheden, gewapende grenswachten en bandieten, wilde dieren, en gebrek aan water. De reis gaat deels per auto en deels te voet. De smokkelaars proberen vluchtelingen zo veel mogelijk geld afhandig te maken voordat ze hen overdragen aan collega’s voor de volgende etappe.

„Het moeilijkste deel was aan de Iraans-Turkse grens”, zegt Faizi, „waar we twaalf uur achtereen door de bergen moesten lopen. Het was erg heet en ik had enorme dorst. Gezinnen met kinderen hadden moeite om de bergen op te komen. Ik nam een van de kinderen op mijn rug en droeg het een deel van de tocht. Maar de groep liep sneller dan ik en ik moest ze zien bij te benen, anders zou ik verloren zijn. Dus ik kon het kind niet blijven dragen. Uiteindelijk is het ieder voor zich.”

Turkije vreest dat de opmars van de Taliban in Afghanistan en de Amerikaanse terugtrekking in september zullen leiden tot een massale toestroom van vluchtelingen. Die angst wordt vergroot door dramatische video’s op sociale media van groepen Afghanen die zich een weg banen door de bergen en velden. Een groot deel is gemaakt door Rusen Takva, een journalist uit Van die veel aan de grens is te vinden. Hij schat dat er elke dag vijfhonderd tot tweeduizend Afghanen de grens oversteken.

Rancune en frustratie

De Turkse autoriteiten ontkennen deze aantallen. Volgens het departement van Migratie zijn er tot juli dit jaar 25.643 Afghanen aangehouden in Turkije. Dit is bijna net zo veel als in heel 2020. Maar het is veel minder dan in 2019, toen de helft van de 400.000 opgepakte irreguliere migranten Afghaans was. Die piek had te maken met de oplaaiende strijd in Afghanistan en de verslechterende situatie in Pakistan en Iran, waar al decennia miljoenen Afghaanse vluchtelingen leven.

„Omdat Van een lange grens met Iran deelt, komen hier elke zomer veel migranten aan”, zegt Mahmut Kacan, een advocaat in Van die al twintig jaar met vluchtelingen werkt. „Er zijn nog geen indicaties dat het er nu meer zijn vanwege de situatie in Afghanistan. In andere jaren zagen we veel meer migranten op busstations en andere plekken in de stad. Journalist Rusen is geen migratie-expert. Ik begrijp niet waarom hij zulke video’s verspreidt. Ze leiden alleen maar tot nationalisme, racisme en discriminatie.”

De video’s hebben geleid tot een golf van frustratie en rancune in Turkije jegens vluchtelingen in het algemeen, en Syriërs in het bijzonder. Want Turkije vangt al 3,6 miljoen Syriërs op, en daarnaast nog eens honderdduizenden migranten uit Afghanistan en andere landen. Uit peilingen blijkt dat een grote meerderheid van de Turken vluchtelingen zien als een last die het land niet meer kan dragen. Zeker nu Turkije verkeert in een economische crisis, die is verergerd door de pandemie.

Kemal Kilicdaroglu, de leider van de seculiere oppositiepartij CHP, werpt zich op als de populistische stem des volks. „Het existentiële probleem van ons land is de toestroom van vluchtelingen”, zei hij vorige maand in een virale video op Twitter. Kilicdaroglu beloofde alle Syriërs binnen twee jaar terug naar eigen land te sturen als de CHP aan de macht komt. „Het Westen moet niet denken dat het van ons land een openluchtgevangenis voor vluchtelingen kan maken met zijn geld.”

Met de vluchtelingendeal uit 2016 heeft Brussel het tegenhouden en opvangen van migranten in feite uitbesteed aan Turkije. In ruil krijgt Ankara miljarden euro’s financiële steun. In juni heeft de EU opnieuw 3 miljard in het vooruitzicht gesteld. Maar dit geld is alleen bestemd voor Syriërs. Afghanen vallen niet onder de zogeheten Turkijedeal, terwijl zij nu het grootste deel uitmaken van de irreguliere migratie naar Turkije. Met het oog op de situatie in Afghanistan vreest Europa een herhaling van de vluchtelingencrisis in 2015, toen honderdduizenden Syriërs via Turkije naar Europa kwamen. Europa moet een massale toestroom zoals in 2015 zien te voorkomen, zei de Oostenrijkse kanselier Christian Kurz eind juli tegen de Duitse krant Bild. Hij is blij dat het migratiebeleid van Duitsland en de EU sindsdien is veranderd. „Buurlanden als Turkije zijn een betere plek voor Afghanen dan Oostenrijk, Duitsland of Zweden.”

Verscherpte grensbewaking

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken uitte in een schriftelijke verklaring zijn „verbijstering” over Kurz’ uitspraken. „Allereerst is Turkije geen buurland van Afghanistan, zoals kanselier Kurz zei. En Turkije zal geen nieuwe vluchtelingenstroom opnemen. We brengen dit standpunt bij elke gelegenheid en op elk niveau over aan onze [Europese] gesprekspartners, waarbij we benadrukken dat Turkije geen grenswacht of vluchtelingenkamp van de EU zal zijn.”

Ondertussen voert Turkije zijn grensbewaking op. In de groezelige grensstad Caldiran, een verzameling huizen en bouwbedrijven aan een doorlopende weg, rijden pantserwagens en andere militaire voertuigen af en aan. Buiten de stad is de 295 kilometer lange grensmuur te zien die de regering bouwt: metershoge betonnen platen met greppels ernaast. Op de bergtoppen staan wachttorens die het gebied met behulp van warmtecamera’s en andere technologie in de gaten houden. Maar de smokkelaars kennen de bergen op hun duimpje, en zijn de autoriteiten steeds een stap voor.

Na aankomst in Turkije worden de vluchtelingen ondergebracht in lege boerderijen of stallen, totdat de weg naar Van veilig is. Omdat de politie meer controles uitvoert, kan dat weken duren. Daarom gaan de vluchtelingen soms te voet verder naar Van. Boeren zien dagelijks Afghanen door hun velden lopen, op zoek naar voedsel, onderdak en vervoer. Sommigen worden onderweg opgepakt en teruggestuurd naar Iran, om het een paar dagen later opnieuw te proberen.

Ondanks de opgeschroefde grensbewaking is de kans klein dat de smokkelaars opgepakt worden. Advocaat Kacan spreekt van een „cultuur van straffeloosheid”. „Sommige smokkelaars werken samen met corrupte militairen en grenswachten. In 2013 werden twee grenswachten aangeklaagd. Uit afgetapte telefoongesprekken bleek dat ze samenwerkten met smokkelaars. Omdat ze niet veroordeeld werden, ben ik naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt.”

Eenmaal in Van worden de vluchtelingen ondergebracht in appartementen die de smokkelaars huren als onderduikadressen. Omdat ze geen papieren hebben, zijn ze kwetsbaar voor uitbuiting. De smokkelaars vragen 50 lira huur per dag en laten hen niet naar buiten met het argument dat ze kunnen worden opgepakt en gedeporteerd. Als de vluchtelingen door hun geld heen zijn worden ze zonder pardon op straat geschopt.

Slapen tussen de schapen

Om het grote aantal Afghaanse migranten het hoofd te bieden, is de Turkse regering de afgelopen jaren harder gaan optreden. Het werd moeilijker voor Afghanen om een verblijfsvergunning te krijgen, die toegang geeft tot gezondheidszorg, onderwijs en humanitaire hulp. Daarnaast werden meer middelen vrijgemaakt om irreguliere Afghaanse migranten op te pakken en het land uit te zetten, met name alleenstaande mannen. In 2019 werden volgens de Verenigde Naties 23.000 Afghanen gedeporteerd.

De Afghaanse mannen in het park in Van zijn voortdurend op hun hoede voor de politie. „Als de politie komt, rennen we weg”, zegt Faizi. „Ze kunnen ons toch niet bijhouden.” Dan lopen er twee agenten langs het park. De Afghanen draaien als stokstaartjes hun hoofd om en houden de agenten aandachtig in de smiezen. „Zullen we vertrekken”, vraagt een van hen nerveus. Maar de agenten schenken hen geen aandacht en zijn het park al bijna gepasseerd.

Even later stapt er een gespierde man met een lange zwarte baard op de Afghanen af en vraagt of ze interesse hebben in werk op een boerderij. Hoewel de jongens geen geld meer hebben, slaan ze het aanbod af, want een van hen heeft hier slechte ervaringen mee. „Na negen dagen ben ik gevlucht. Want het werk was zwaar, soms sliepen we in de velden tussen de schapen. En we werden slecht betaald.”

De Afghanen weten dat ze nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning in Turkije, daarom nemen ze niet eens de moeite zich te registreren in Van. Ze willen doorreizen naar Istanbul of andere grote steden in het westen. Daar hebben ze meer kans om een baan te vinden, zodat ze geld kunnen sturen naar hun familie in Afghanistan en kunnen sparen voor een smokkelaar die hen naar Europa kan brengen.

Faizi hoopt op hulp van familie die in Antalya woont. „Hij zei dat zijn baas zou proberen om een auto naar Van te sturen om me op te pikken. Als dat niet lukt, zit ik hier vermoedelijk maanden vast. Misschien dat ik probeer een verblijfsvergunning aan te vragen, maar ik hoor dat ik weinig kans maak als alleenstaande man.”