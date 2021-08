Op de campingtour van de Nederlandse Reisopera staan de zangers naast de biljarttafel

Dat het uitgerekend vandaag moet regenen, op camping Goorzicht in het Achterhoekse Aalten. Een medewerker van de Nederlandse Reisopera kijkt zuchtend door het raam van de kantine van de camping naar de regen, die op de zee van witte caravans roffelt.

Toch maar met felgekleurde papieren tasjes vol pennen en kleurplaten naar het trekkersveld om reclame te maken voor de allerlaatste gratis operavoorstelling voor kinderen (en ouders), die over een klein uurtje begint. „De avondvoorstelling gaan we wel redden”, zegt een man die dapper zijn tent aan het opzetten is in het natte gras.

Deze zomer kocht de Nederlandse Reisopera uit Enschede – dat normaal theaters afgaat – een kleine caravan aan als decorstuk en reisde naar vijftien campings in Noord- en Oost-Nederland om daar voor campinggasten op te treden. „We waren vorig jaar al op zoek naar manieren om nieuw publiek aan te boren”, zegt marketingmedewerker Anke Peeters Weem. Toen corona uitbrak, was het reeds bestaande idee om op campings te spelen de beste optie.

„Een camping is een goede afspiegeling van de samenleving”, zegt Peters Weem. „Een klein percentage van de mensen gaat nooit naar het theater, een groter gedeelte soms.” Om een bezoek zo laagdrempelig mogelijk te maken, zijn de voorstellingen kort en gratis.

Bingo-club

Normaal gesproken zijn alle voorstellingen buiten. Op een mooi grasveld, of in dat ene bos waar „zo’n mooi echootje” te horen was, komen ze het beste tot hun recht, zegt Peeters Weem. De allerlaatste twee voorstellingen van deze zomer moeten dan maar noodgedwongen in ‘Cantine Goorzicht’, het activiteitenzaaltje van de camping. De bingo-club had nog zorgen. Of de avondvoorstelling wel voor hun bingo-avond afgelopen was? De zangers doen niet moeilijk en treden op naast de biljarttafel met uitgestalde bingo-prijzen.

Er zijn twee voorstellingen: een moderne adaptatie van Hans en Grietje voor de kinderen en voor volwassenen een ‘muzikale short story” over een uitgeblust stel in een caravan. De campings mogen kiezen. „Die kennen hun gasten het best”, aldus Peeters Weem.

Zanger-acteur Mark Stouwdam (hij speelt Hans of de heks) is vooral blij dát hij weer kan optreden. „In het theater is wat meer afstand. Hier zie je alle gezichtjes. Dat is interactiever.” Peeters Weem kan nog niks beloven, maar wegens het succes is de kans groot dat de camping-tour ook als de theaters weer volledig opengaan, volgend jaar wordt voortgezet. Stouwdam: „Als ze me volgend jaar vragen, ben ik er zéker bij.”

Bang voor de heks

Vanmiddag druppelen zo’n twintig kinderen binnen voor Hans en Grietje: Nederlandse teksten op de originele operamuziek van Engelbert Humperdincks Hänsel und Gretel. „De kinderen luisteren dus echt naar een opera, al weten ze dat niet”, lacht Peeters Weem. Slechts één jonger kind in een buggy moet voor het einde van het optreden worden weggereden. Waarschijnlijk bang voor de heks, die kinderen „biologisch, veganistisch en het liefst nog feministisch” heeft. De rest zit gespannen op de stoeltjes en roept op de juiste momenten „Neeeee” en „Stohhhp”.

„Ze zat er helemaal in”, zegt Christel Harink uit Zutphen als haar dochtertje Loena (5) na de voorstelling haar speelgoedhond aan de spelers komt laten zien. Ze zijn eigenlijk niet zulke theaterbezoekers, vertelt Harink. Nu heeft Loena de smaak te pakken en wil ze vanavond nóg een keer. Maar dan zit het meisje – waar ze tot haar grote verdriet achter komt – alweer in de auto naar huis.