Onverwacht speelt Nijmegen een hoofdrol in de koude techoorlog met China

Nederlands bedrijf koopt Britse branchegenoot. Niks aan de hand, zou je zeggen. Gebeurt vaker. De overnamesom, 74 miljoen euro, baart evenmin (politiek) opzien. Daar komt bij dat het Verenigd Koninkrijk, net als Nederland, liberale economische opvattingen huldigt. Handel, overnames en investeringen zijn gebaat bij vrijheid. Na de Brexit zegt Londen: leve Global Britain.

Toch heeft de overname van Newport Wafer Fab in Newport (Wales) door Nexperia uit Nijmegen Britse politici op scherp gezet. „De Britse soevereiniteit mag niet te koop zijn”, schrijft de Lagerhuiscommissie voor Buitenlandse Zaken in een gloednieuw rapport over de bescherming van bedrijven tegen buitenlandse opkopers.

Waarom zoveel heisa? Eén: de aandeelhouders van Nexperia komen uit China. Twee: Newport Wafer Fab vervaardigt chips, de grondstof van de moderne economie. Samen overstijgen die twee woorden, China en chips, de economie van alledag. De Britten zijn waakzaam, zoals meer westerse landen. Kijken Chinese veiligheidsdiensten via een achterdeurtje bij landgenoot Huawei mee in het snelle 5G-netwerk? Maakt een Chinese hoofdaannemer bij de bouw van een kerncentrale in Bradford de Britten niet té afhankelijk?

Hier staat de economische veiligheid op het spel.

Nexperia (1,2 miljard euro omzet, bijna 12.000 voltijdsbanen) is Nederlands. Het was een dochter van chipfabrikant NXP, dat ooit van Philips was. De meeste omzet behaalt Nexperia in China. In Nederland werken ruim 200 mensen. Uit het jaarverslag over 2020 blijkt dat Nexperia in 2019 een minderheidsbelang heeft gekocht in een Europese chipfabrikant, waarvan de naam niet wordt genoemd. De waarde daarvan was eind 2020 nul, zegt het verslag. Op basis van alle beschikbare informatie is dat Newport Wafer.

Maar wat gebeurde er? Nexperia benoemde twee commissarissen bij Newport Wafer, schrijft de Lagerhuiscommissie. Daarop volgde de overname. De commissie vraagt de Britse regering om onderzoek, op basis van een wet die later dit jaar ingaat en vitale Britse bedrijven moet beschermen tegen buitenlandse overnames.

Nexperia reageerde gepikeerd op alle commotie. Het bedrijf redt naar eigen zeggen met zijn investering juist technologie en banen. Andere geldschieters waren er niet.

De eigenaar van Nexperia is het Chinese conglomeraat Wingtech, met een beursnotering in Shanghai. In een analyse concludeert Datenna, een Nederlands adviesbureau, dat beleggers die banden hebben met de Chinese overheid 30 procent van de aandelen in Wingtech bezitten. Datenna is als ‘data-detective’ gespecialiseerd in Chinese politiek-economische connecties.

Die informatie maakt de uitkomst van een Brits onderzoek ook voor Nederland relevant. Als de Britten concluderen dat de overname nadelig is voor hun economische veiligheid, wat moet Nederland dan? Heeft Nederland een bedrijf binnen zijn landsgrenzen dat een veiligheidsrisico is? Moet Nederland overnames van Nexperia in de EU verbieden? Kan dat?

Het zijn vragen die zich opdringen omdat Nederland in de koude techoorlog met China al tussen twee vuren zit. Krijgt chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven een exportvergunning van Den Haag voor levering van een nieuwe machine aan een Chinese klant? China wacht daar al tijden op, de regering-Trump drong met succes aan op uitstel.

Veldhoven en Nijmegen zijn onverwachte frontsteden in de koude oorlog om technologische suprematie.

Menno Tamminga schrijft op deze plaats elke dinsdag over ondernemingsbeleid en economie.