Schippers haalt halve finale op 200 meter, na spannende series

Zeilers kunnen inpakken: medalraces definitief doorgeschoven De zeilers kunnen inpakken voor vandaag: de medalraces zijn doorgeschoven naar dinsdag. Er is te weinig wind in de baai van Enoshima, heeft het organiserend comité besloten. Annette Duetz en Annemiek Bekkering kunnen pas dinsdag om de medailles gaan zeilen in de klasse 49eFX. Ook Pim van Vugt en Bas Lambriex moeten een dag geduld hebben in de medalrace voor de 49ers. Het Nederlandse team vanAnnette Duetz en Annemiek Bekkering pakt in. Foto Carlos Barria/Reuters Er is onvoldoende wind bij de baai van Enoshima. Foto Carlos Barria/Reuters Zeilteams pakken in na de afgelasting van de medalraces op maandag. Foto Carlos Barria/Reuters

Schippers loopt later vandaag halve finale op 200 meter, hield in tijdens series Dafne Schippers maakte het nog erg spannend in de series van de 200 meter op de Olympische Spelen van Tokio, maandagochtend. De 29-jarige atlete uit Utrecht eindigde in haar serie van de 200 meter als derde en plaatste zich met moeite voor de halve finales, die maandagavond (Japanse tijd) worden gelopen. Schippers liep een tijd van 23,13 en was daarmee slechts 0,01 sneller dan de Duitse Lisa Marie Kwayie. Een fotofinish moest uitsluitsel geven. De serie werd gewonnen door Shelly-Ann Fraser-Pryce uit Jamaica: 22,22. „Ik dacht dat het onder controle was. Bij het uitkomen van de bocht dacht ik eerlijk gezegd dat ik goed lag, maar ik liep in baan 2 en kon niet goed zien waar de atletes in baan 7 en 8 liepen”, zei ze na haar race. „Ik kan een stuk sneller, maar ik koos ervoor in te houden om krachten de sparen voor de halve finales.” Schippers heeft een dubbele hernia. Er is slijtage tussen de wervelschijven en die bemoeilijkt de sprinttrainingen. Daar heeft haar topsnelheid onder geleden; ze kwam de afgelopen jaren niet in de buurt van de tijden waarmee ze in 2015 de wereld verbaasde: 10,81 op de 100 meter en 21,63 op de 200 meter. Dafne Schippers na de series op de 200 meter. Foto Phil Noble/Reuters

Indiase hockeysters verrassen Australië en halen halve finale Bondscoach Sjoerd Marijne heeft met de hockeyvrouwen van India verrassend de halve eindstrijd gehaald op de Olympische Spelen. In de kwartfinales in Tokio werd Australië maandagochtend verrassend met 1-0 verslagen. Gurjit benutte in de 22e minuut een strafcorner. India was in de groepsfase bij het Nederlands elftal ingedeeld en verloor de eerste wedstrijd dit toernooi met 5-1. Voor een plek in de finale moet India zien af te rekenen met Argentinië, dat eerder op de dag Duitsland uitschakelde. Marijne is sinds mei 2018 bondscoach van India. Oud-international Janneke Schopman, die eerder de Amerikaanse vrouwen onder haar hoede had, is zijn assistent. India werd vijf jaar geleden op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro al in de groepsfase uitgeschakeld. Australië is drievoudig olympisch kampioen. De laatste keer dat dat land het hockeytoernooi voor vrouwen bij de Spelen won, was in 2000. De Indiase overwinning op Australië in het olympische hockeytoernooi is een echte stunt. Foto Charly Triballeau/AFP

Buiten de lijnen: IOC ontfermt zich over Wit-Russische sporter, onderzoek naar protestgebaar Sport is natuurlijk het belangrijkste tijdens de Spelen, maar bij dit grote evenement zijn politiek en randzaken niet uit te bannen. Een greep uit de nieuwtjes die niet over sportprestaties gaan: Roeier Finn Florijn heeft het quarantainehotel in Tokio verlaten. Hij vliegt terug naar Nederland, na tien dagen in isolatie. De 21-jarige skiffeur had op vrijdag 23 juli, op de dag van de officiële opening van de Spelen, een positieve coronatestuitslag nadat hij zich in de heats had geplaatst voor de herkansing. Met de positieve uitslag was zijn deelname aan de Olympische Spelen voorbij. Drie andere Nederlandse sporters zijn inmiddels ook al naar huis na hun quarantaine. Tennisser Jean-Julien Rogier, hoofdcoach Josy Verdonkschot van de vrouwenroeiboten en zijn assistente Isabelle Jacobs zitten nog in het speciaal daarvoor bestemde hotel in Tokio.

, de sprinter uit Wit-Rusland die zondag door de nationale delegatie onder dwang naar het vliegveld werd gebracht, is „in veilige handen”. Het Internationaal Olympisch Comité laat weten dat er direct contact is met de 24-jarige hardloopster, die weigert terug te gaan naar Wit-Rusland. Tsimanoeskaja riep op de luchthaven Haneda de hulp van het IOC en de politie. Ze heeft de nacht doorgebracht in een hotel bij het vliegveld. Net als het IOC hebben meerdere organisaties contact met haar gezocht, zoals de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Persbureau Reuters meldt dat zowel Polen als Tsjechië publiekelijk hun hulp hebben aangeboden aan de atlete. Wat wilde de Amerikaanse kogelstootster Raven Saunders duidelijk maken met haar gekruiste armen, toen ze zondag haar zilveren medaille vierde? Het IOC stelt een onderzoek in naar het gebaar, waarmee de atlete mogelijk het verbod op protesten op het medaillepodium heeft overtreden. Volgens Saunders staat de pose symbool voor „steun aan onderdrukten in de wereld” en ze houdt voet bij stuk: „Laat ze maar proberen deze prijs van me af te pakken”, schreef ze op Twitter. Raven Saunders op het podium met haar zilveren medaille en het omstreden gebaar. Foto Hannah Mckay/Reuters

Medalraces 49ers uitgesteld: weersomstandigheden en omgeving spelen ook een rol bij de Spelen Het is stil in de Baai van Enoshima, waar de olympische zeilwedstrijden worden afgewerkt. Té stil: de wind ontbreekt er deze maandag vrijwel volledig. Voor de zeilsters in de 49erFX betekent dat dat de medalrace, die eigenlijk om 07.33 uur (Nederlandse tijd) zou beginnen, vertraging oploopt. Annette Duetz en Annemiek Bekkering moeten dus geduld hebben. Zij staan nu op evenveel punten als de Braziliaanse titelverdedigsters Martine Grael en Kahena Kunze. Ook de medalrace voor de mannen, waaraan Pim van Vugt en Bas Lambriex deelnemen (nu nummer 7 in het klassement), wordt waarschijnlijk opgeschoven. worldsailing World Sailing 🌎⛵️ #Tokyo2020 #Olympics https://t.co/Qxtw4a4Flw Current scene in #Enoshima 🇯🇵 Still waiting for some wind - we’ll keep you updated! 👌 #Sailing 2 augustus 2021 @ 04:30 Volgen Openwaterzwemmen Deze ochtend gingen Nederlandse sporters het water in van een andere baai: in het Odaiba Marine Park hebben maandagochtend de openwaterzwemmers Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman het parcours verkend. Beiden komen later deze week in actie om hun olympische titels op de 10 kilometer te prolongeren, over zeven rondes door de baai. De belangrijkste les van de oefening, zo tekent persbureau ANP op: de wedstrijden beginnen vanwege de temperaturen in Tokio heel vroeg, de zwemmers zullen finishen tegen de opkomende zon in. Daarmee moeten ze rekening houden, bijvoorbeeld bij het navigeren. „Openwaterzwemmen was oorspronkelijk bedoeld om te vechten met de omstandigheden. Zo’n omgevingscomponent als de opkomende zon maakt het hier leuk”, zegt coach Thijs Hagelstein tegen ANP.

Nadine Visser vijfde op 100 meter horden, Sifan Hassan plaatst zich voor halve finale 1.500 meter Geen medaille voor atlete Nadine Visser op de 100 meter horden deze maandag. Ze eindigde in de finale op de vijfde plaats, met een tijd van 12,73. Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico kwam als snelste over de tien horden en won het goud in 12,37. Het zilver ging in 12,52 naar de Amerikaanse Kendra Harrison en Megan Tapper uit Jamaica rende in 12,55 naar brons. Vissers plek op de ranglijst werd duidelijk na uitvoerige bestudering van de finishfoto; de 26-jarige Noord-Hollandse was 0,01 sneller dan Devynne Charlton van de Bahamas. In haar eerste wedstrijd outdoor in het olympische seizoen had Visser nog een hamstringblessure opgelopen, maar daarvan was ze op tijd hersteld. In aanloop naar de Spelen kon ze zelfs nog wat wedstrijdritme opdoen. In Tokio kwam Visser, de houdster van het Nederlandse record op de 100 meter horden (12,62), soepel door de series. Ze liep haar eerste olympische finale. Hassan sprint zich halve finale in na struikelpartij Voor de finale van Visser was het vannacht eerst de beurt aan Sifan Hassan, die in actie kwam in de series van de 1.500 meter. Die kwalificatie leek aanvankelijk een vanzelfsprekendheid, maar werd nog spannend door een valpartij in de laatste ronde. De 28-jarige struikelde over Edinah Jebitok uit Kenia en moest daarna op de laatste vierhonderd meter een sprint trekken om uitschakeling te voorkomen. Siffan loopt woensdag dus mee in de halve finale op dit onderdeel; maandagmiddag staat ze eerst in de finale van de 5.000 meter. „Ik schrok wel even, maar dacht meteen: ‘Ik kan niet stoppen’”, zei ze na afloop van de series over de val. „Ik denk niet dat het invloed heeft op de voorbereiding voor de finale van de 5000 meter.”

Sifan Hassans struikelpartij in de series voor de 1.500 meter. Ze wist zich alsnog de halve finale in te sprinten. Foto Phil Noble/Reuters