‘Niemand heeft zich in ons verdiept’

‘Nee, geen kaasblokjes”, knipoogt de 26-jarige Nikwi Hoogland terwijl ze een borrelplankje met kroepoek en chocola neerzet. De hapjes meegebracht door haar gasten staan uitgestald op het picknickkleed in de woonkamer van haar gloednieuwe eengezinswoning in Veenendaal. Het buffet is een ratjetoe aan spijzen, van sushi tot worstenbroodjes, brownies, wraps en satéprikkers met mozzarella en tomaat.

Meeste lof oogst de onigiri – rijstbal met vulling – van Liam Austin. „Kijk”, demonstreert de 23-jarige uit Hoofddorp, „en dan vouw je ’m zo in het zeewiervelleke. En dan doe je zo, en zo, en dan nog wat shimichi-poeder erop.”

„Oh my god!”

„Wauw!”

„Heb jij die Asian skills?”

Zeg me wat u eet en ik zal zeggen wie u bent, beweerde ooit een Franse filosoof. Nou, succes. Wat ís je identiteit als je als baby bent afgestaan door je ouders, in een weeshuis belandde en daarna bent geteleporteerd naar het andere eind van de wereld, terwijl iedereen om je heen deed alsof het de normaalste zaak is?

„Gewoon eten waar je zin in hebt”, zegt Hoogland. „Voel je niet bezwaard.” Het gezelschap – drie mannen en zes vrouwen – komt uit het hele land en heeft één overeenkomst. Allemaal zijn ze in de jaren negentig – of rond 2000 – geadopteerd uit China of Taiwan, vanwege de eenkindpolitiek, armoede of anderszins. Ze belandden met generatiegenoten – 9.000 uit China, 1.000 uit Taiwan – in de Zeeuwse polder, op de Biblebelt, Brabant, Friesland, de Randstad, overal verspreid. Soms waren ze de enige ‘andere’ in een witte enclave. ‘De Chinees’ van het dorp. Maar dan een die geen Chinees spreekt. Ja, ni hao. Van het gezelschap kan er één tellen tot vijf – yīi, èr, sāan, sì, wu.

Asian feestje

De meeste geadopteerden zijn inmiddels de twintig gepasseerd – de leeftijd waarop meer vragen rijzen over roots, identiteit, plek in de samenleving. Een kennispunt ontbrak en dus richtte Hoogland, zelf als baby van negen maanden geadopteerd uit China, Adoptiepedia op. De stichting begon anderhalf jaar geleden op Instagram en is de eerste belangenorganisatie voor Chinese en Taiwanese geadopteerden in Nederland. Adoptiepedia is een vraagbaak en organiseert activiteiten als workshops, praatgroepen en ‘dumplingdagen’ om elkaar te leren kennen en de acceptatie te vergroten. Zo’n zeshonderd generatiegenoten heeft Hoogland inmiddels gesproken en geregeld hoort ze: „Je bent de eerste geadopteerde ooit die ik spreek!”

Aanvankelijk zou de picknick in het park zijn, maar het weer zat niet mee dus is het gezelschap neergevleid op Hooglands nieuwe adres. Ze woont er pas vier dagen en overal staan dozen. De hoekbank is net uit het plastic, tegen een muur staat de piano waarop ze als modelkind in Nederhorst den Berg de preludes van Bach speelde – en nu haar eigen liedjes.

„Ik vind het eigenlijk wel fijn dat we binnen zitten”, zegt Simone Sommers (27) uit Uden, medeoprichter van de stichting. „Buiten zien ze ons nog nét niet met zo’n vlaggetje rondlopen.”

„Ja, wij allemaal een camera!”

„Op die Asian parties is dat soms ook wat ongemakkelijk.”

„Bestaat er serieus een Asian feestje?”

„Ja, is leuk hoor. Niet anders dan een kroeg met witte mensen.”

„Alleen is iedereen er wat kleiner.”

Ze kennen elkaar niet allemaal. Liam Austin stelt voor dat iedereen vertelt wat ze in het dagelijks leven doen.

„Privacy-consultant”, zegt Xinthia Krielaart (27). „GGZ-agoog”, zegt Simone Sommers, die ook vrijwilligerswerk doet én mantelzorg én een studie én een gezin verzorgt. Mei Hua Steenwinkel (24) studeert verpleegkunde, Guan Bouman volgt de opleiding Handhaving, toezicht en veiligheid en Liam Austin doet luchtvaarttechniek.

Vrijwel allemaal komen ze goed terecht, en dat is nu net het probleem. „We worden gezien als een model minority”, zegt Hoogland. „We tonen werklust, ambitie, en dan komt het naar de buitenwereld over als: nou, dat gaat goed. Niemand heeft zich in ons verdiept. Maar intussen speelt van alles.”

Alleen al de vragen die mensen je stellen. Vraag naar voorbeelden en het gezelschap rolt ze er in één keer uit. ‘Eet je elke dag rijst?’ ‘Spreek je Nederlands?’ ‘Hou je van hutspot?’ ‘Ben je dankbaar dat je bent geadopteerd?’

Omgaan met leegte

Racisme, ook zo’n punt. Een opmerking als „sambal bij” terwijl je over straat loopt. „Poepchinees.” „Klanten geven míj de schuld van corona”, zegt Twan van den Berg (17) uit Heinenoord, werkzaam bij een drogist.

Was je nou opgegroeid in Nederland met Chinese ouders, in een netwerk vol Chinezen, dan kon je zulke opmerkingen thuis misschien samen weglachen. „Maar hé, mijn ouders zijn wit”, zegt Liam Austin. „Ze bedoelen het goed, maar ze begrijpen het niet.” Hij voelt zich best geaccepteerd, zoals de meesten, en tegelijkertijd: „Ik heb het gevoel dat ik nergens écht bij hoor. Ik ben alles nét niet.”

Niet voor niets zijn veel geadopteerden pas ná hun twintigste bezig met rootsvragen, zegt Hoogland. „Daarvóór waren we keihard bezig om erbij te horen. Eerst bij je adoptiefamilie, daarna bij de maatschappij.” ‘Inblenden’ noemt ze het: je best doen om geaccepteerd te worden, je aanpassen, je gedragen als een kameleon. Een overlevingstechniek. „Als je inblendt word je niet afgewezen. Je wordt niet verlaten, niet nóg een keer.”

Hechtingsproblemen? Vijf van de negen steken hun vinger op. Bij het woord ‘relaties’ klinkt uit vele monden „oef”.

„Je wilt hechten maar je bent zo bang uit elkaar te gaan.”

„En dat gebeurt dan ook, want uit angst gedraag je je ernaar.”

Geadopteerden kampen bovengemiddeld vaak met psychische klachten. Stress, woede, angst- en paniekaanvallen. Ook enkelen in dit gezelschap zijn in de jeugdzorg beland, soms met verkeerde diagnoses omdat in de ggz het label ‘adoptie’ niet bestaat.

Het is heus niet louter ellende, wil Simone Sommers benadrukken. „Ik ben opgegroeid in een leuk gezin.” Xinthia Krielaart: „Ik zou ergens last van moeten hebben, maar ik denk vaak: wanneer komt het nou?” „Je wordt heus niet zómaar geadopteerd”, zegt Liam Austin. „Wat was er van mij terechtgekomen als ik níét was geadopteerd? Had ik dan nu in een Apple-fabriek gewerkt?”

„Wees eerlijk, het hele idee van adoptie is apart”, zegt Nikwi Hoogland. „Het moment van afstaan is een leegte waar je als baby mee om moet gaan. In sommige weeshuizen was zo weinig personeel dat baby’s op de grond lagen. Die gingen huilen en nóg harder huilen, om maar gehoord te horen. Of: ze werden stil. Heel stil. Want niemand reageerde.” Introvert gedrag is bij geadopteerden een bekend verschijnsel. Extravert ook.

Geadopteerden uit Taiwan en China spreken over hun situatie. Foto Daniel Niessen

Vragenlijst van het adoptiebureau

In Nederland kwamen de meeste baby’s terecht bij liefdevolle ouders die het goed bedoelden. Ze hadden een cursus gevolgd over adoptie, een screening ondergaan, sommigen haalden het kind zelf op in het weeshuis. Maar hadden ze werkelijk een idéé? Hoogland betwijfelt het. „Sommige adoptieouders vermeden ingewikkelde gesprekken, die wilden hun kind graag happy zien.”

In het ene gezin werd open over adoptie gesproken, in andere bewust niet. Een kind is een kind, was vaak de – goedbedoelde – gedachte.

Maar als gevolg daarvan werden problemen niet altijd onderkend. Ook niet door de overheid, constateerde de onderzoekscommissie interlandelijke adoptie begin dit jaar in een kritisch rapport. Verblind door de welzijnsgedachte – ‘al red je er maar één’ – werd vanaf de jaren zestig weggekeken bij misstanden waarover in de media berichten verschenen, zoals kinderhandel in herkomstlanden en fraude met geboortecertificaten. En de overheid negeerde de worsteling in een deel van de adoptiegezinnen. Elke vorm van nazorg, schreef de commissie, ontbrak. Als gevolg van het rapport zijn alle adoptieprocedures opgeschort.

„Ik kan me alleen een vragenlijst herinneren”, zegt Xinthia Krielaart. „Eens in de zoveel tijd, van het adoptiebureau.”

Iedereen, tegelijk: „Een vrágenlijst?”

„Bizar toch?” zegt Nikwi Hoogland. „Je wordt als baby in handen gelegd van vreemden en daarna is er niemand die nog een keer aan je vraagt of je oké bent.”

„Wéét je wat ik bizar vind”, zegt Simone Sommers, „mijn geboortedatum staat niet vast. Die is gegokt, op basis van mijn fontanellen. Ik blijk twee jaar ouder dan gedacht.”

‘Een kind of een Fiat Punto’

Eenmaal jongvolwassen gaat een deel van de geadopteerden op zoek naar de biologische ouders. Maar adoptiedossiers, constateerde de onderzoekscommissie, zijn lang niet altijd compleet en soms vervalst. Dat maakt het uitzoeken van het verleden voor sommigen onmogelijk.

Mei Hua Steenwinkel: „Ik wóú dat ik een briefje had.”

„Ik heb mijn dossier”, zegt Twan van den Berg. „Ik bof echt op dat vlak.”

Liam Austin richt zich tot de andere mannen, Twan en Guan. „Hebben jullie niet ook de vraag: waarom ben ík afgestaan, als man? Technisch gezien waren wij in China toch meer waard?”

„Sommige geadopteerden hadden een afwijking hè”, zegt Simone Sommers. „Welke?”, zegt Liam Austin. „Zes tenen?”

Guan Bouman: „Ik heb echt géén idee”.

„Als ik het heel zwart-wit bekijk”, zegt Liam Austin, „dan was ik gewoon handelswaar.”

„Adoptie kostte zo’n 25.000 gulden.”

„Een kind of een Fiat Punto!”

„We kwamen allemaal via de bezorgservice.”

„Met het vliegtuig!”

„UPS…”

Nikwi Hoogland heeft als enige haar biologische ouders ontmoet, via een bureau dat helpt met zoeken. „Ik bleek dezelfde haarlijn te hebben als mijn biologische moeder.” Het hielp haar begrijpen wie ze is. „Je komt erachter dat je méér bent dan je omgeving.”

Lang niet iedereen voelt de behoefte. Simone Sommers: „Wat niet weet wat niet deert.”

Koesteren ze wrok tegen hun biologische ouders? „Ik heb daar wel nachtmerries over”, zegt één aanwezige.

„Ik vind het gewoon oneerlijk dat ze me hebben weggelegd”, zegt een ander. „Omdat ik denk: misschien hadden ze wel meer kunnen doen.”

Met tranen in haar ogen wordt ze van twee kanten getroost. Liam Austin, hoofdschuddend: „Néé, dat was echt geen makkelijke keuze.”