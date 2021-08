Nederland moet weer in de wereldkopgroep voor lhbti-rechten

Deze week is het Pride in Amsterdam, volgende week wordt waarschijnlijk duidelijk met wie Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) in Den Haag gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Deze week draait dan wel om trots zijn op wie je bent, maar als volgende week duidelijk wordt dat de nieuwe regering weer gevormd gaat worden met de ChristenUnie (CU), overheerst bij Nederlandse lhbti-personen volgende week een bittere nasmaak.

Geert van Tol Astrid Oosenbrug, voorzitter COC Nederland en Philip Tijsma, voorzitter COC’s Landelijke Werkgroep Politiek

Dat is niet omdat CU een anti-lhbti-partij is, want dat is het niet. De partij worstelt dan wel met onderwerpen als homoseksualiteit, en was destijds tégen de openstelling van het huwelijk, maar zet voorzichtige stapjes vooruit. Zo staat tegenwoordig in het CU-verkiezingsprogramma dat lhbti-discriminatie moet worden verboden in de Grondwet, ze pleiten met ons voor een steviger aanpak van discriminerend geweld en CU-staatssecretaris Blokhuis zet zich in voor lhbti-jongeren.

Maar wij willen méér dan voorzichtige stapjes. We willen terug naar de wereldkopgroep als het gaat om gelijke rechten voor lhbti-personen. Precies twintig jaar geleden was Nederland het eerste land ter wereld dat het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht. Nu bungelen we in Europa op een armzalige twaalfde plaats. Ver achter landen als Malta, België en Luxemburg. En juist bij punten waarmee wij voorop willen lopen, ligt de ChristenUnie dwars.

Bij ‘lhbti-genezing’ bijvoorbeeld. Die zogenaamde therapieën brengen slachtoffers grote psychische schade toe, maar veranderen natuurlijk niks aan de seksuele identiteit. De kleinste coalitiepartij wist in mei te voorkomen dat het kabinet deze kwakzalverij verbiedt.

En ook het feit dat er nog altijd geen meerouderschapswet is, is mede te wijten aan de ChristenUnie. Al in 2016 riep een staatscommissie het kabinet op om met zo’n wet te komen. Dat is in het belang van kinderen die opgroeien met drie of vier ouders, bijvoorbeeld bij een lesbisch- en een homopaar. Een grote Kamermeerderheid beloofde het te regelen, maar toen de ChristenUnie in het kabinet kwam, verdween het plan in de ijskast.

Veel non-binaire personen, die zich niet als man of vrouw identificeren, willen een ‘X’ in hun paspoort, in plaats van de ‘M’ van man of ‘V’ van vrouw. Ook daarvoor bestaat een forse Kamermeerderheid. Zelfs rechters vragen de regering om wetgeving. Maar dit kabinet schoof de hete aardappel voor zich uit.

Verder biedt onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) scholen nog altijd ruimte om jonge kinderen te leren dat God lhbti-personen zou verafschuwen, terwijl lhbti-scholieren juist steun en acceptatie nodig hebben.

Daarom roepen wij Rutte en Kaag op om niet weer vier jaar in zee te gaan met de ChristenUnie.

We hebben een beter plan. Op 13 maart tekenden 10 partijen – waaronder VVD, D66 én CDA – COC’s Regenboog Stembusakkoord. Daarin beloven ze om bovengenoemde zaken, en méér, alsnog te regelen.

Als Rutte en Kaag dat overnemen in het regeerakkoord en onverkort uitvoeren, kan Nederland over vier jaar weer voorop lopen in de wereld.