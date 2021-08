Na tien minuten is de olympische droom van Laurel Hubbard voorbij

Ietwat verlegen stak ze haar hand op naar het publiek en maakte met haar vingers de vorm van een hart. Dit was het dan, leek ze te zeggen. Het duurde niet lang, maar voor mij betekende het veel om hier te staan. Daarna maakte ze een buiging en vertrok richting de coulissen.

Het olympische debuut van de Nieuw-Zeelandse gewichthefster Laurel Hubbard (43) eindigde maandag, na alle ophef, in een anticlimax. De deelname van de transgenderatleet verdeelde de sportwereld tot op het bot. Is de gewichthefster die acht jaar geleden een transitie onderging nou wel of niet in het voordeel? Werd het geen tijd voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de toelatingseisen te herzien?

Collega-gewichthefsters hadden steeds meer moeite hun onvrede te verbergen. De Belgische Anna Van Bellinghen noemde Hubbards deelname „een slechte grap”. Het is „oneerlijk voor de sport en de atleten”, zei ze. De Duitse Sabine Kusterer vroeg zich af of er geen aparte categorie in het leven kon worden geroepen voor olympiërs die niet in de traditionele hokjes te vatten zijn. Zoals transgendervrouw Chelsea Wolfe, reserve bij het Amerikaanse BMX-team en de non-binaire Quinn, middenvelder bij het Canadese vrouwenvoetbalelftal.

De nu geldende IOC-regels dateren van 2016. Transvrouwen moeten sindsdien minstens een jaar voor de Olympische Spelen een testosterongehalte in hun bloed hebben van minder dan 10 nanomol per liter. Hubbard voldeed aan die eis. Zij heeft ook verklaard dat zij een vrouw is – een tweede eis van de internationale gewichthefbond voor deelname aan de Spelen.

Het IOC liet eerder dit jaar weten nog steeds achter inclusie te staan, maar de geldende regelgeving wel tegen het licht te zullen houden, „gezien de spanning tussen eerlijkheid en veiligheid enerzijds en inclusie en non-discriminatie anderzijds”. Er zijn volgens het IOC nieuwe richtlijnen in de maak om „ervoor te zorgen dat sporters, ongeacht hun genderidentificatie en/of seksuele karakteristieken, op een veilige en eerlijke wijze kunnen deelnemen aan wedstrijden”.

Oververhitte critici

Na haar zilveren medaille op de wereldkampioenschappen van 2017 en haar gouden medaille op het kampioenschap van Oceanië in 2019, viel Hubbard maandag in Tokio wat tegen. Na de eerste helft van de competitie verscheen onderaan het scorebord de afkorting ‘DNF’ achter haar naam: did not finish.

De gewichthefster – in het zwart gekleed en voorzien van een klavertje vier-tatoeage – raakte uit balans bij haar eerste poging 120 kilo op te tillen. Haar tweede poging, voor 125 kilo, werd ongeldig verklaard door de jury. Haar derde poging was een herhaling van haar eerste poging. Volgens de reglementen moet tenminste een van de drie pogingen succesvol zijn. Tien minuten na haar eerste poging was haar olympische droom voorbij.

Hoe jammer ook voor Hubbard, deze uitkomst zal de druk voor het IOC wellicht wat verminderen. Het comité zat erg met de kwestie in zijn maag. Je zou het verloop van de competitie in Tokio als het gelijk kunnen zien van degenen die de nu geldende regels bedachten, of het ongelijk van de soms wat oververhitte critici. Als je niet als vrouw geboren bent, wil dat niet zeggen dat je op het sportieve vlak elke vrouw-bij-geboorte naar de kroon steekt.

Laurel Hubbard geeft zelden interviews, dus haar reactie op haar debuut kan lang op zich laten wachten. Na het verlaten van het stadion sloeg zij vragen van de massaal uitgerukte journalisten af.

Het Nieuw-Zeelandse Olympisch Comité nam haar sinds haar aankomst in Tokio enigszins in bescherming. Voorzitter Kereyn Smith noemde Hubbard „iemand die erg op haar privacy is gesteld” en „haar olympische droom wil waarmaken”.

Maar vrijdag verzond Hubbard via hetzelfde comité wel een statement waarin zij het IOC bedankte voor „de toewijding om de sport inclusief en toegankelijk te maken”. Het was haar niet geheel ontgaan, zei ze, dat haar deelname tot controverse had geleid.