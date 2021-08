Bijna vakantie. Tijdens mijn laatste nachtdienst trakteer ik mijn collega’s op milkshakes „Om te vieren dat ik even van jullie af ben”, zeg ik.

Een van hen reageert: „Over vier weken krijgt hij een milkshake van zijn vrouw.”

Thuis vertel ik het aan mijn echtgenote. Die knikt en zegt: „Misschien wel eerder.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl