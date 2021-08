Miljardenovername in ‘fintech’: Square van Twitter-oprichter Jack Dorsey koopt Afterpay

Het Amerikaanse internetbetaalbedrijf Square heeft een akkoord bereikt met de Australische betaaldienstverlener Afterpay over een overname. Square betaalt 29 miljard dollar (24,4 miljard euro) voor Afterpay, een bedrag dat geheel in aandelen Square wordt voldaan.

Dat hebben beide bedrijven maandag bekend gemaakt. De deal, die eventueel nog kan worden tegengehouden als de aandeelhouders van Square besluiten niet akkoord te gaan met de prijs, is de grootste overname ooit van een Australisch bedrijf. Als de deal is afgerond, bezitten alle Afterpay-aandeelhouders samen 18,5 procent van Square.

Afterpay is een dienst die betalen op afbetaling in webshops mogelijk maakt, zonder de consumenten daarvoor rente of transactiekosten te rekenen. Het is een populaire dienst onder jongeren, die vaak niet in aanmerking komen voor een creditcard. Afterpay, dat nog geen winst maakt, heeft zestien miljoen klanten in voornamelijk de Verenigde Staten en Australië, maar ook in enkele Europese landen is het actief.

Voor Square (zeventig miljoen klanten) is de koop van Afterpay een logische stap, zei Square-oprichter Jack Dorsey in een toelichting. „We hebben ons bedrijf opgebouwd om het financiële systeem eerlijker, toegankelijker en inclusiever te maken, en Afterpay heeft een vertrouwd merk opgebouwd dat in lijn is met die principes.”

Afterpay moet vooral Cash App een impuls geven: de betaaldienst van Square, die het mogelijk maakt om geld te beheren, betalingen te doen, online te beleggen of bijvoorbeeld cryptomunten aan te schaffen. Met de integratie van Afterpay wordt het straks ook mogelijk voor Square-klanten om producten op afbetaling te kopen.

Stijging met honderden procenten

Het samengaan van Afterpay en Square laat zien hoe financiële technologiebedrijven (beter bekend als ‘fintech’) in hun gevecht met banken noodgedwongen samengaan om zo sterker te staan in de online betaalmarkt. Mede vanwege de snelle toename van online winkelen door de coronacrisis is de markt volop in beweging. De beurskoersen van online betaaldiensten als het Amsterdamse Adyen of Square zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis met wel 300 procent (Adyen) of 500 procent (Square) gestegen. Alleen al in het tweede kwartaal draaide Square een omzet van 5 miljard dollar, waar de gehele jaaromzet vorig jaar 9,5 miljard dollar was.

Om die reden vloeit er momenteel ook veel investeringsgeld naar fintech-bedrijven. In het tweede kwartaal van dit jaar ging er van elke 5 dollar investeringsgeld in technologiebedrijven 1 dollar naar een fintech-bedrijf, toont data van de analisten van onderzoeksbureau CB Insights. Zoals naar het Nederlandse Mollie, dat net als Square betalingsverkeer regelt voor bedrijven op internet, en in juni een investeringsronde kreeg van 665 miljoen euro.

Square werd in 2009 opgericht door Jack Dorsey en Jim McKelvey, die het bedrijf in 2015 naar de beurs brachten. Dorsey is bij het grote publiek beter bekend als de oprichter van zijn andere bedrijf Twitter, maar heeft het grootste deel van zijn welvaart (13,6 miljard dollar, volgens zakenblad Forbes) te danken aan Square.

Dorsey verdeelt zijn tijd over zijn twee ondernemingen, maar staat daarnaast bekend als een excentrieke topman die ook veel tijd voor zichzelf neemt en beslissingen vooral overlaat aan anderen. Een geplande maandenlange reis door Afrika kwam hem vorig jaar op kritiek te staan van aandeelhouders van Twitter, die Dorsey al langer verwijten dat zijn socialemediabedrijf achterblijft bij concurrenten en te traag innoveert. Dorsey, die zijn trip naar Afrika uiteindelijk annuleerde, lijkt sindsdien met zijn beide bedrijven een stuk actiever te ondernemen.