Louis Doedel #1: Hoe kon een hele natie geloven dat hij dood was?

Toen vakbondsleider, journalist en activist Louis Doedel eind jaren zeventig werd gevonden in de toenmalige psychiatrische inrichting Wolffenbuttel in Suriname, was hij 'een plant geworden'. Doedel had 43 jaar opgesloten gezeten en vrijwel iedereen dacht dat hij dood was.

Correspondent Nina Jurna is een achternicht van Louis Doedel. In deze driedelige zomerserie gaat ze op zoek naar het echte verhaal over haar oudoom. Was zijn opsluiting wel terecht? Was hij wel geestesziek toen hij werd opgenomen? En wat was de rol van Nederland bij zijn opsluiting?

Het lied over Louis Doedel is geschreven en gecomponeerd door Jerry Themen