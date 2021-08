Kabinet staat kleine evenementen toe, maar geen summer of love

Een doekje voor het bloeden, of eigenlijk dat niet eens. Vanaf half augustus staat het kabinet weer evenementen toe, maar de voorwaarden die daarbij gelden zijn dermate streng dat een verlate festivalzomer er alsnog niet in zit, tot teleurstelling van de branche.

„Strikte voorwaarden”, noemde demissionair premier Mark Rutte (VVD) de gestelde eisen maandagmiddag zelf. Het gaat uitsluitend om eendaagse evenementen die georganiseerd worden in de open lucht of in een tent die aan alle kanten open is. Bezoekers moeten een coronabesmetting hebben doorgemaakt, gevaccineerd zijn of een negatief testbewijs van maximaal 24 uur geleden laten zien. Daarnaast krijgen zij van het kabinet het dringende advies zich vijf dagen na afloop te laten testen.

De strengste eis is het maximale aantal bezoekers: dat mogen er niet meer dan 750 zijn. Daarmee valt een groot aantal evenementen dat eind augustus op de agenda stond – zoals Dance Valley, A Day at the Park, Latin Village en Strandfestival Zand – de facto direct af. Zij komen in aanmerking voor de garantieregeling die de overheid al eerder in het leven riep om de evenementenbranche financieel te helpen.

De hoop bij evenementenbouwers dat eind augustus tóch nog iets van serieuze omvang mogelijk was, is zo verdampt. Dat was slecht nieuws, bekende Rutte in een persmoment; minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) was er niet bij, hij is op vakantie. Op 13 augustus besluit het kabinet of meerdaagse evenementen en grotere eendaagse evenementen vanaf september weer zijn toegestaan.

Kort geding

Evenementenorganisator ID&T, dat een groep van veertig andere branchegenoten aanvoert in een kort geding dat op 9 juli werd aangespannen, heeft maandag teleurgesteld gereageerd op het kabinetsbesluit. De organisator wil eerst het onderliggende OMT-advies en de onderbouwing daarvan inzien. Daarna wordt besloten of het kort geding wordt voorgezet of niet.

Na het persmoment maandagmiddag bleef de organisator „met veel vragen zitten”, aldus operationeel directeur Rosanne Janmaat in een verklaring. „Waarop is de capaciteit van 750 gebaseerd en op basis van welke parameters kunnen we wel open? Waarom is het sinds kort ineens mogelijk massaal op vakantie te gaan in Europa, en kun je in Nederland niet een wat groter festival bezoeken?” Volgens Janmaat ontbreekt het aan een duurzaam beleid ten aanzien van evenementen. „Er is de afgelopen anderhalf jaar door de overheid gecommuniceerd dat als iedereen die dat wil gevaccineerd is, we weer open gaan.” Op 1 september zou iedereen die dat wil gevaccineerd kunnen zijn, aldus Janmaat.

Ook studentenvakbond LSVb reageerde boos. Door de blijvende beperkingen zouden de introductiedagen van de universiteiten, waar ieder jaar duizenden nieuwe studenten op af komen, in gevaar komen. De bond spreekt van „zwabberbeleid”.

Dit keer geen grote risico’s

De roep om toch meer toe te staan was groot: de evenementensector popelde, festivalgangers hoopten dat er nog iets van een summer of love in te halen viel. De afgelopen weken keerden de cijfers bovendien ten goede: de piek lijkt bereikt of in zicht, het aantal besmettingen loopt weer terug en de vaccinatiegraad blijft gestaag stijgen, ook onder de jongere leeftijdsgroepen die eerder nog niet aan de beurt waren voor een prik en zo een grote rol konden spelen bij de virusverspreiding.

‘Goud, kriebels en ontlading’ op eerste hardcorefestival in tijden

Maar het kabinet is teruggeschrokken en heeft, zoals Rutte het noemde, „de les van 26 juni” geleerd. Toen versoepelde het kabinet overhaast, met grote gevolgen. In korte tijd schoot eerst het aantal besmettingen en later ook het aantal ziekenhuis- en IC-opnames omhoog.

Het leidde ertoe dat het kabinet al na twee weken op zijn schreden moest terugkeren. Nachtclubs gingen weer dicht. Evenementenorganisatoren die opgelucht begonnen waren met de opbouw van hun festivals konden de boel weer afbreken – of ze werden in onzekerheid gestort.

Met die versoepelingen had het kabinet grote risico’s genomen. Het wachtte niet tot alle adviezen binnen waren – en negeerde delen van de OMT-adviezen en Fieldlabs. Zo hoefden bezoekers aan evenementen hun toegangstest niet maximaal 24 uur van te voren te halen, maar kregen ze 40 uur de tijd. Wie het Janssen-vaccin kreeg, kon direct daarna en zonder test naar de club. Via ‘dansen met Janssen’ hoopte De Jonge meer jongeren te verleiden tot een prik. Het liep uit op een kater.

Zulke risico’s wilde het kabinet dit keer niet meer nemen. Behoedzaamheid voert de boventoon. Het OMT-advies, waarvan hij eind juni nog was afgeweken om sneller meer versoepelingen mogelijk te maken, gaf hem nu geen andere keuze, benadrukte Rutte. Hij hield de mogelijkheid dat het kabinet half augustus, aan de vooravond van het volgende beslismoment, alsnog versneld een aantal maatregelen versoepelt. Voor de evenementenbouwers is dat sowieso te laat, lieten zij direct weten. Zonder voorbereidingstijd zal dat beslismoment voor hen te laat komen.