Johansson voert ‘streamingstrijd’ op

Een rechtszaak die de verhoudingen in de zogeheten ‘streamingoorlog’ verder op scherp zal zetten, zo kan de opmerkelijke strijd tussen Scarlett Johansson en Disney gezien worden. De actrice klaagt het entertainmentconcern aan omdat Marvel-film Black Widow, waarin zij de hoofdrol speelt, tegelijk met het verschijnen in de bioscopen ook te streamen is via Disney+.

Daardoor zou Johansson inkomsten zijn misgelopen, aangezien haar salaris deels gebaseerd is op hoe goed de film het doet in de bioscopen. Johansson stelt in de donderdag ingediende zaak dat haar een „bioscooprelease” beloofd was en dat de film pas na 90 tot 120 dagen op Disney+ zou worden aangeboden.

Disney zei in een reactie dat het „volledig had voldaan” aan het contract. Het vindt de rechtszaak teleurstellend, omdat Johansson de gevolgen van de coronapandemie, waardoor bioscopen lang gesloten zijn geweest en in sommige delen van de wereld nog steeds zijn, niet betrokken zou hebben in haar overweging. Terwijl juist daarin, volgens het bedrijf, een belangrijke reden ligt voor het directe streamen van de Marvel-film op Disney+. Johansson stelt echter dat het mediabedrijf door Black Widow direct op Disney+ uit te brengen meer abonnees voor de dienst wilde vergaren. Het zou Disney vooral om de aandelenkoers gaan.

Juist extra inkomen

Disney vindt dat Johansson door de release op Disney+ juist extra inkomsten kan krijgen – „bovenop de 20 miljoen die zij al ontvangen heeft”.

Steeds vaker zijn grote bioscoopfilms meteen ook bij streamingdiensten te zien. Eerder dit jaar verscheen bijvoorbeeld Cruella op deze manier op Disney+ – al is hij daar niet toegankelijk voor álle abonnees, maar alleen met zogeheten Premier Access.

Mocht Johansson gelijk krijgen, dan kan dat een klap zijn voor streamingbedrijven, met name als ze hun films niet meer direct op hun diensten mogen uitbrengen zonder extra compensatie voor acteurs en andere medewerkers.

Bedrijven als Disney, Netflix, Amazon en WarnerMedia vechten om een plekje in de groeimarkt van online videodiensten. Eigen films en series zijn bij het binnenhalen, en behouden, van abonnees van groot belang.

Netflix zorgde niet alleen voor een revolutie in de tv-wereld, maar heeft ook Hollywood op zijn kop gezet. Vrijwel alle eigen films van Netflix gaan online in première. Sinds de coronacrisis gebruiken ook andere spelers steeds vaker variaties op dit model. Warner koos er voor om al zijn nieuwe films in de VS dit jaar tegelijk in de bioscoop én via de eigen streamingdienst HBO Max aan te bieden. Dit leverde het bedrijf veel kritiek op van filmmakers als Christopher Nolan.

Voor alle streamingdiensten is het zaak acteurs en producenten aan zich te binden en tevreden te houden. Iedereen wil de buitenwereld tonen de beste plek voor makers te zijn. Daarbij wil zelfs de grote ‘disrupter’ Netflix flexibel zijn. Films van gelauwerde regisseurs als Martin Scorsese (The Irishman) en Noah Baumbach (Marriage Story, met een hoofdrol voor Johansson) waren ook in de bioscoop te zien. Scott Stuber, filmbaas van Netflix, zei in vakblad Variety dat hij dit soort deals wil blijven sluiten. Wellicht kan hij binnenkort ook een telefoontje van Johansson verwachten.