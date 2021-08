JDE Peet’s berekent hoge koffieprijs door aan klant

Vraag een handjevol marktanalisten waarom je als belegger in koffie zou moeten investeren en ze komen vroeg of laat allemaal met hetzelfde antwoord op de proppen: we drinken ons bakkie pleur steeds luxueuzer.

Waar de wat oudere generatie koffiedrinkers (lees: uw ouders en grootouders) nog genoegen vindt in een pruttelende glazen pot filterkoffie voor het hele gezin – zo nodig uitgeschonken met een wolkje melk – is tegenwoordig vooral de druk-op-de-knop-automaat met capsules of bonen in trek. Diegene voor wie dat allemaal te veel werk is, trekt eropuit naar de lokale barista, die meer koffiekeuze biedt dan ooit (‘een flat white met ongezoete amandelmelk graag’).

Het gevolg is wat de ‘premiumisation’ van de koffiemarkt genoemd wordt: meer luxeproducten met hogere prijzen en ruimere marges. Een consumententrend die volgens beursanalist Reginald Watson van ING wordt veroorzaakt door twee effecten. „Een demografisch effect waarbij de oudere filterkoffiedrinker langzaam wordt vervangen door jonge mensen die een single shot-machine willen. En een welvaartseffect doordat inkomens zijn gestegen en meer mensen zo’n machine kunnen aanschaffen of buitenshuis een koffiebar bezoeken”, zegt hij.

Het zijn ontwikkelingen waarbij een beursfonds als JDE Peet’s garen spint. JDE Peet’s (omzet 6,7 miljard euro) is vooral bekend van het eeuwenoude Nederlandse koffiemerk Douwe Egberts (sedert 1753), en verder van Senseo, L’Or, Jacobs en theemerk Pickwick.

Het fusiebedrijf ontstond eind 2019 toen investeringsvehikel JAB van de Duitse ondernemersfamilie Reimann koffiebedrijf Jacobs Douwe Egberts (JDE) samenvoegde met het Amerikaanse Peet’s Coffee. Sinds mei vorig jaar is het genoteerd aan de beurs in Amsterdam, waarmee het in crisistijd voor 700 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgaf. Ondanks de pandemie, die de horeca lange tijd op slot gooide, zorgde met name thuisconsumptie ervoor dat JDE Peet’s eind vorig jaar met 787 miljoen euro een ruime winst overhield.

Toch laat het sentiment op de koffiemarkt op het moment te wensen over. De boosdoener is een onverwacht strenge vorst in Brazilië. Het land is goed voor een derde van de wereldwijde koffieoogst, die nu deels is beschadigd. „Dat zie je terug in de sterk gestegen spotprijzen van Arabica-koffie”, zegt Robert Jan Vos, die JDE Peet’s namens ABN Amro volgt. „In combinatie met hogere logistieke kosten is het sentiment in deze bedrijven wat aan het verslechteren.”

Hogere prijzen die weliswaar vrijwel zeker zullen worden doorberekend aan de koffiedrinker, maar waarvan JDE Peet’s niet direct profiteert, denkt Vos. „Doorberekenen gaat uiteindelijk wel gebeuren, maar je kunt dat als bedrijf niet zo maar even doen zonder dat je volumes onder druk komen te staan. Ook heeft JDE Peet’s te maken met grote partners zoals supermarkten Albert Heijn en Jumbo waarmee het contracten doorgaans niet op dagbasis onderhandelt.” Koffiemarkt-analist Jon Cox van Kepler Cheuvreux is het met hem eens. „De markt vreest dat de winstgevendheid van JDE Peet’s door de snel stijgende koffieprijzen onder druk komt te staan.”

Desondanks ziet Cox de toekomst zonnig in voor koffiebedrijven zoals JDE Peet’s en diens grote, eveneens beursgenoteerde concurrent en marktleider Nestlé, die samen wereldwijd ruim een derde van de markt in handen hebben, en in Europa zelfs de helft. „Consumenten zullen koffie blijven kopen. Het is voor velen een betaalbare noodzaak - sommigen zullen zeggen een verslaving”, zegt Cox.

JDE Peet’s presenteert woensdag zijn halfjaarcijfers.