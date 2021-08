Iran weet nog niet goed wat het aan moet met de Taliban

In september 1998 was ik in Iran toen oorlog tegen de Taliban op het punt van uitbreken stond. Ik was bij het vrijdaggebed op het terrein van de Universiteit van Teheran toen daar de kisten met de lijken van zes door de Taliban vermoorde Iraanse diplomaten en een Iraanse journalist werden aangevoerd voorafgaand aan hun begrafenis. In het Iraanse consulaat in Mazar-i-Sharif hadden Taliban een maand eerder in totaal negen Iraanse diplomaten en de journalist vermoord nadat ze op hun zegetocht door Afghanistan deze noordelijke stad hadden veroverd. Uit de luidsprekers van het vrijdaggebed klonk onophoudelijk de keiharde toespraak van opperste leider Khamenei waarin hij drie dagen eerder de strijdkrachten had gemobiliseerd voor actie tegen de Taliban. Om er een oorlogsstemming in te rammen toonde de staatstelevisie dag in dag uit beelden van militairen die naar het grensgebied met Afghanistan vertrokken, 70.000 man in totaal.

Bij de Universiteit van Teheran werden destijds massa’s betogers aangevoerd, van militairen tot en met huisvrouwen, gewapend met leuzen als „Ik wil mijn leven geven voor mijn leider”, lees ik in mijn artikel van toen. Maar ik herinner me ook dat veel van de aanwezigen absoluut geen oorlog wilden, evenmin als president Khatami. De conservatieve tegenstanders van de hervormer Khatami daarentegen sloegen juist op de oorlogstrom. Het verstand overwon, het werd geen oorlog.

Met de nieuwe zegetocht van de Taliban ziet u dit dilemma terug. Niet dat oorlog vandaag althans aan de orde is in Iran, ook al zijn wel weer troepen naar de grens gestuurd, maar de vraag hoe de komende machthebbers te benaderen (u ziet, ik geef geen cent voor de zittende Afghaanse regering na de Amerikaanse terugtrekking). Dus of een Talibanbewind moet worden benaderd als werkelijkheid op de grond, waarmee zaken moeten worden gedaan, of als vijand.

Religieus-ideologisch ligt het natuurlijk wel duidelijk: Iran draagt zijn sjiisme met verve uit, de Taliban zijn nogal extreme soennieten die sjiieten niet eens als echte moslims erkennen. Maar islamitische baarden liggen ook niet goed in China, dat een bebaarde Talibandelegatie toch met alle egards in Beijing ontving – daar hebt u ze weer, de belangen die zo vaak de overhand hebben boven gevoelens of zelfs ideologie.

President Rohani en minister van Buitenlandse Zaken Zarif zijn in hun laatste dagen voorstanders van een zakelijke benadering van de Taliban en proberen nog een vergelijk tussen de regering in Kabul en de Taliban te bewerkstelligen. Maar er zijn genoeg Iraniërs die van geen enkele toenadering willen weten: terroristen zijn het, net zoals de extremisten van Islamitische Staat die tegen Iraanse troepen in Irak hebben gevochten.

Opmerkelijk genoeg steunen veel conservatieven nu eens de regering, en de Iraanse staatstelevisie spreekt niet langer over de Taliban als terroristen. Dat geeft aan dat Khamenei (die de staats-tv in zijn portefeuille heeft) dit keer een zakelijke benadering voorstaat; en zijn favoriete geestelijke Raisi, die donderdag het presidentschap van Rohani overneemt, dus ook.

Maar er blijven dilemma’s te over. Wat als er in Afghanistan burgeroorlog uitbreekt? Of als een bloedbad wordt aangericht onder de 10 procent sjiieten? Als er zoals eerder in de Afghaanse oorlog enorme vluchtelingenstromen naar Iran op gang komen? Of als Saoedi-Arabië en de Emiraten opnieuw de Taliban gaan steunen? Niet alleen voor de Afghanen zelf zijn dit zeer gevaarlijke tijden.

