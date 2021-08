‘Ik heb een verzameling van ruim 300 telefoons’

Naam Arwin Schaddelee

Leeftijd 51

Woont in Leiden

Is beleidsadviseur bij de Sociale Verzekeringsbank

‘Sinds een jaar of vijftien wonen wij in dit huis, dat gebouwd is in 1935. Ik dacht: bij een oud huis hoort zo’n oude telefoon, aan de muur in de gang. Dat was het begin van mijn belangstelling voor telefoontoestellen.

„Ik heb nu een verzameling van ruim driehonderd stuks. Het precieze aantal weet ik niet; de meeste zitten in dozen. Ik heb thuis geen ruimte om ze allemaal uit te stallen.

„M’n website staat inmiddels vol verhalen over telefoons. Daardoor krijg ik elke week wel een paar mailtjes met vragen van mensen. Een tijdlang had ik op m’n site staan dat ik ook oude telefoons repareer. Dat liep storm. Ik ben ermee gestopt. Ik ben nog anderhalf jaar bezig geweest de wachtlijst weg te werken. Aan m’n eigen verzameling kwam ik amper nog toe.

„Met oude telefoons kun je nog altijd prima bellen, tenminste, als je een converter, een kastje zo groot als een lucifersdoosje, tussen het apparaat en de telefoonlijn zet. Ik gebruik zelf een toestel uit 1912 en zo’n zwarte bakelieten telefoon uit de jaren vijftig. Dat wil zeggen: je kunt gebeld worden, maar je kunt niet zelf iemand opbellen, want het systeem van de kiesschijf werkt niet meer door de digitale techniek.

„Ik had altijd belangstelling voor techniek, voor apparaten. Ik sleutel graag aan dingen, ik wil zien hoe iets werkt. Het is echt een hobby: een beetje sleutelen, prutsen met m’n handen. Ik doe het voor de mentale balans, want verder werk ik de hele dag met m’n hoofd.

„Niet alleen de techniek interesseert me. Ik verdiep me ook in de geschiedenis van telefoons en de maatschappelijke verhalen erachter. Dat is het fijne van internet: overal vind je wel snippers informatie, via het ene stuit je op het andere, en zo ben ik er steeds verder ingerold, zonder al te veel diepere gedachten of omlijnde plannen.

„Daarbij komt: ik vind ‘loven en bieden’ leuk. Ik heb er lol in oude telefoons en onderdelen te kopen en verkopen via veilingsites. Een oud, kapot toestel kopen, dat weer aan de praat krijgen en met winst doorverkopen, zodat ik weer wat andere toestellen aan m’n verzameling kan toevoegen – dat is eigenlijk het principe. Ik koop tientallen toestellen per jaar en verkoop ’r een stuk of tien.

„Ik ben niet echt een stelselmatige verzamelaar. Het hangt eraf van waar ik tegenaan loop. Of ik lees iets over een bepaald toestel en dan denk ik: interessant, ik ga ’s op zoek naar dat type, dat wil ik wel eens zien. Heel soms koop ik een raar ding, wat onder verzamelaars een novelty phone heet: een telefoon in de vorm van een broodje hamburger, Elvis Presley, of de rode-lippensofa van Salvador Dalí.

„Accessoires verzamelen vind ik ook wel geinig. Ik heb lang gezocht naar zo’n fluwelen, brokaten telefoonkapje, met een randje van goudstiksel. Dat kwam je in de jaren zestig of zeventig nogal eens in huiskamers tegen, bij fans van de Zangeres zonder Naam ofzo. Ik heb ook een speeldoosje waarop je de hoorn kon neerleggen, als wachtmuziekje: dan hoor je, nogal blikkerig, Lara’s Theme uit de film Doctor Zhivago.

„Dit soort dingen geeft een tijdsbeeld. Het zegt iets over de plek en de rol van de telefoon in de samenleving in bepaalde perioden.

„Ditzelfde geldt voor het design van de toestellen. Iedereen kent de zwarte bakelieten telefoon, van vroeger, of van de foto of film. De Amerikaan Henri Dreyfuss, de Noor Jean Heiberg, de Nederlander Gerard Kiljan – grote namen van mensen die zo’n telefoon ontworpen hebben. Die groeiden uit tot stijliconen van hun tijd.

„In mijn eigen verzameling heb ik maar één rode draad: ik verzamel rode telefoons. Telefoons in allerlei kleuren braken door in de jaren zeventig. Ik was kind in die jaren. Ik dacht: ik kan onmogelijk alle kleuren verzamelen. Ik kies voor rood. Zomaar, omdat ik dat leuk vind.”

Zie ook: www.matilo.eu