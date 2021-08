Als de kostprijs van levensmiddelen stijgt, waar belandt dan de rekening?

„We zullen te maken krijgen met hogere kosten en prijzen, op zijn minst tot het begin van volgend jaar.” Unilever-topman Alan Jope noemde zijn mededeling bij de presentatie van de halfjaarcijfers zelf ook „ongebruikelijk”. Hij moest het hebben over inflatie. Niet meer gebeurd sinds 2011.

Lees ook: Dure grondstoffen zitten Unilever dwars

In het geval van Unilever gaat het om gestegen prijzen van palm- en sojaolie. Die grondstoffen zitten onder meer in pindakaas en shampoo. Maar net zo goed stijgen de laatste maanden prijzen van andere basismaterialen. Heineken liet maandag bij de presentatie van de halfjaarcijfers al weten dat het bier net zo goed duurder is geworden. „De prijzen van hop, plastic en aluminium zijn met 40 tot 50 procent gestegen”, zei financieel directeur Harold van den Broek tegen het FD.

Met name voedsel- en drankproducenten merken als eerste de gevolgen van duurdere grondstoffen. Bij Unilever heeft inflatie effect op „het volledige spectrum”, zei financieel topman Graeme Pitkethly onlangs, „van de kosten van grondstoffen en materiaal voor verpakkingen tot aan die van vracht- en distributie.”

Een gestegen kostprijs werkt door in de prijs van een product. De vraag is nu: waar landt de rekening? Bij bedrijven zelf, bij afnemers als supermarkten en horeca of uiteindelijk ook bij de consument?

„In Europa zijn onze prijzen afgelopen halfjaar met 0,8 procent gestegen”, zei Heineken-topman Dolf van den Brink maandag. „Het is duidelijk dat dat onvoldoende is als je kosten met dubbele cijfers omhoog gaan.”

Tekort aan bulkcontainers

Lange tijd leek inflatie een beer die in Europa enkel rondsnuffelde. Met af en toe een dreigende schijnbeweging maar veelal zonder schade. Een laag prijspeil dat jarenlang aanhield.

Lees ook: Na het virus dreigt nu het inflatiespook

Maar inmiddels stijgen de grondstoffenprijzen al een paar maanden. Er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. De lockdown zorgde ervoor dat mensen geld oppotten. De heropening van de economie na coronalockdowns leidt tot een uitgavenboost. Mensen reizen meer, gaan weer naar het café en restaurant. Waardoor de vraag naar bijvoorbeeld olie en bier toeneemt. Ondertussen is er ook sprake van een gespannen grondstoffenmarkt. Door extreem weer en daardoor mislukte oogsten.

Tel daarbij op dat veel grondstoffen en basismaterialen voor producten met bulkcontainers over zee naar Europa en de VS komen. Het probleem: er is een tekort aan zulke containers. Dus als de grondstoffen er al in onvoldoende mate zijn, dan hebben ze ook nog eens moeite om de weg naar de fabrikant te vinden. Dat geldt niet alleen voor levensmiddelen maar bijvoorbeeld ook voor fietsonderdelen die via Azië naar Europa komen.

Heineken: meer omzet Heineken heeft zijn omzet in het eerste halfjaar flink zien stijgen door versoepelingen van coronamaatregelen. Heineken zag de verkopen met 9,6 procent toenemen in het eerste halfjaar. De laatste drie maanden was er zelfs een plus van 20 procent. De omzet kwam uit op 10 miljard euro. Onder de streep hield Heineken 896 miljoen euro over. Dat is fors meer dan in 2020, maar nog altijd lager dan in pre-pandemiejaar 2019. Heineken vreest dat nieuwe maatregelen in Azië effect zullen hebben op de verkopen.

Het gevolg: stijgende prijzen. In juli had de eurozone als geheel te maken met 2,2 procent inflatie. Dat is boven de grens van 2 procent waarnaar de Europese Centrale Bank streeft.

Unilever en Heineken zijn niet de enige bedrijven die worstelen met de hogere prijzen van grondstoffen. Producent van Barbie-poppen Mattel liet weten de inflatie te lijf te gaan met „kostenbesparingen en prijsverhogingen”. En het grootste levensmiddelenbedrijf ter wereld, Nestlé, maakte vorige week bekend dat producten in de tweede helft van 2021 onvermijdelijk duurder worden. „Inflatie is een aantal jaren vrijwel afwezig geweest en kwam ineens heel scherp op”, zei topman Mark Schneider. „Het raakt ons direct.”

Nestlé heeft zich deels ingedekt tegen stijgende grondstofprijzen. Onder meer door afspraken te maken over de levering tegen een vaste prijs of via beleggingsproducten die een bepaald prijsniveau garanderen. Het heeft echter niet alle risico’s afgedekt. Zo heeft Nestlé wel afspraken over bepaalde grondstoffen maar niet over brandstofkosten. Daardoor wordt het alsnog duurder om een bepaald product in bijvoorbeeld een supermarkt te krijgen.

Angst voor inflatie

Dat de angst voor inflatie toeneemt bij bedrijven blijkt ook uit de presentatie van de halfjaarcijfers. Bank of America houdt bij hoe vaak het woord ‘inflatie’ voorkomt in kwartaalrapportages. Conclusie na het tweede kwartaal: het gebruik nam onder de bedrijven in de Amerikaanse beursindex S&P 500 met liefst 1.000 procent toe ten opzichte van een jaar terug. Voor de pan-Europese aandelenindex Stoxx 600 lag deze toename op 400 procent.

Niet alleen de consument lijkt last te krijgen van de stijgende prijzen. Bedrijven waarschuwen al dat de winstmarge over het jaarresultaat 2021 kan afnemen. Met andere woorden: door niet de gehele prijsverhoging door te berekenen aan de consument of tussenhandel, neemt een bedrijf deels het verlies voor eigen rekening.

Makers van industriële producten als mondmaskers en Post-It’s 3M hebben inmiddels al gewaarschuwd dat de stijgende inflatie een effect heeft op het te verwachten resultaat van 65 to 80 dollarcent per aandeel. Unilever stelde de verwachting bij van lichte winst naar ongeveer gelijk aan vorig jaar. Producent van Pampers en Gilette-scheermesjes Procter & Gamble schat de impact op de omzet dit kwartaal op zo’n 1,9 miljard dollar (1,6 miljard euro).

Andere bedrijven houden het schip nog op koers, maar hopen vooral dat het huidige inflatieniveau niet al te lang aanhoudt. „Ik kan jullie wel vertellen dat we allemaal hopen dat dingen weer terugkeren naar normale proporties”, zei Keurig Dr. Pepper-topman Robert Gamgort. Maar, zo voegde de baas van de frisdrank- en koffieproducent eraan toe, „dat laat zich maar heel moeilijk voorspellen”.