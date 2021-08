Europese sancties tegen nog acht Nicaraguanen, onder wie vicepresident

De Europese Unie heeft op maandagmiddag aangekondigd dat ze sancties tegen nog acht Nicaraguanen oplegt voor het schenden van mensenrechten en het ondermijnen van de democratie in hun land. De sancties houden in dat de bankrekeningen en andere financiële middelen van de acht in de EU bevroren worden en dat ze niet meer naar of door lidstaten mogen reizen. Een van de acht is de vicepresident en de vrouw van president Daniel Ortega, Rosario Murillo. In totaal staan daarmee veertien Nicaraguanen op de Europese zwarte lijst.

„De politieke situatie in Nicaragua is verder verslechterd in de laatste maanden”, schrijft de Raad van de Europese Unie. „Het politieke gebruik van het gerechtelijk apparaat, de uitsluiting van kandidaten van de verkiezingen en het willekeurig schrappen van oppositiepartijen zijn in strijd met democratische grondbeginselen en vormen een ernstige schending van de rechten van het Nicaraguaanse volk.” De directe aanleiding voor de nieuwe sancties is volgens de Raad de arrestatie van presidentskandidaat Noel Vidaurre vorig weekend.

Vidaurre is de zevende presidentskandidaat die de president heeft laten oppakken, met als doel het verzekeren van een extra regeertermijn. Het land houdt op 7 november verkiezingen en bijna al Ortega’s uitdagers zitten inmiddels vast. Ortega is sinds 2007 aan de macht en was tussen 1979 en 1990 ook al president. De arrestaties leidden al eerder tot internationale kritiek: Argentinië en Mexico trokken hun ambassadeurs terug uit Nicaragua en de Verenigde Staten riepen op om Ortega als dictator te behandelen.

