De Vlaamse Zomergast Robert Vermeiren wijkt af van de directe en soms botte Nederlander

Doorgeschoten perfectionisme maakt slachtoffers, betoogde kinder- en jeugdpsychiater Robert Vermeiren als derde Zomergast van dit seizoen. Met de Netflix-documentaire The social dilemma illustreert hij hoe jongeren kwetsbaarder, angstiger, depressiever worden door de „artificieel opgepimpte” social media waar photopshop en influencers onrealistische, onhaalbare beelden voorspiegelen.

Ouders en andere volwassenen hechten eveneens aan een maakbaarheidsideaal: kinderen móeten gelukkig zijn. Dat ze anders of psychisch ziek kunnen zijn, wordt volgens Vermeiren maar moeilijk geaccepteerd. „We moeten de factor toeval veel meer toelaten. We willen nu te veel voorspellen.”

De wetenschapper zelf leek ondertussen zelf tot op de puntjes voorbereid op zijn drie uur tv. Hij had de laatste tijd veel gezwommen om relaxed tegenover presentator Janine Abbring te zitten, gesprekken gevoerd met vrienden en bekenden over wat hij wel en niet kon vertellen, en zelfs ontmoetingen gehad met mensen uit een aantal van zijn fragmenten. Het leidde tot een zekere ingetogenheid. Maar misschien was dit gewoon het iets meer secundaire reageren van een Vlaming, dat nogal afwijkt van het directe en soms botte van de Nederlander.

Kut

Abbring merkte het ook, afgaande op haar verbazing toen Vermeiren onthulde dat hij bij gesloten pubers wel eens vroeg of ze het „kut” vonden om bij hem te zitten. „Grappig dat je dat woord gebruikt” vond ze. De psychiater zei dat het functioneel kon zijn om het ijs te breken, maar dat hij wel had getwijfeld om het ook op tv uit te spreken.

Anders dan schrijver Roxanne van Iperen een week eerder, die niet wilde uitweiden over haar „onveilige jeugd”, sprak Vermeiren wel over zijn jonge jaren, zoals hij dat af en toe tijdens behandelingen doet. Na de Oscarwinnende animatiefilm Father and Daughter van Michael Dudok de Wit ging het over de scheiding van zijn ouders en de periode daarna, waarin hij bij zijn grootouders woonde, op een internaat zat, en de nodige eenzaamheid kende. Een fragment uit de Braziliaanse speelfilm Cidade de Deus vormde de aanleiding voor een verhandeling over het niet nemen van verkeerde afslagen. Het hoofdpersonage blijft op het rechte pad, ondanks al het slechte om hem heen. Met Vermeiren had het evengoed anders kunnen gaan: „Ik heb heel veel op straat gelopen”. Iets later vertelde hij over suïcidegedachten tussen zijn dertiende en zijn zestiende, toen hij af en toe het idee had dat hij zich „in een tunnel zonder licht” bevond. Tegen het einde van zijn studie besloot een leeftijdgenoot wel zichzelf te doden. Dat was een enorme dreun.

Dit vormde het loodzware middendeel van een toch al ernstige Zomergasten, waarin ook een TEDx-interview met de Noorse Lene Marie Fossen werd vertoond. Ondanks haar anorexia had ze een passie voor de camera en op een zeker moment was ze zichzelf gaan portretteren. Het leverde zeer confronterende beelden op van haar uitgemergelde lichaam. Fossen vertelde dat ze liever ’s werelds beste fotograaf wilde worden dan dat ze zou genezen en oogstte daarmee applaus. Waarom? vroegen Abbring en Vermeieren zich hardop af.

Robert Vermeiren (Gent, 1968) is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie in Leiden en werkt bij LUMC Curium, een academisch centrum voor kinderen met ernstige psychische problemen. Hij is hoofdredacteur van het vakblad De Psychiater en was bestuurslid van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Vermeiren verloor zijn schijnbare reserves het meest op de momenten dat hij vol vuur klaagde over de manco’s van de Nederlandse jeugdzorg en –jeugdpsychiatrie. Die heeft om financiële redenen te weinig oog voor de zware gevallen, en de rampzalige decentralisatie laat miljarden wegvloeien naar administratie, aanbestedingen en onzinaanbieders.

Abbring toonde af en toe te veel respect voor Vermeirens boeiende, avondvullende college. Ze haakte onvoldoende in op zijn verhaal over een congres in Maastricht in 2015 waar de psychiater het belang deed inzien van het beter luisteren naar jongeren. De psychiatrie is te veel gericht op het classificeren van ‘gevallen’, het plakken van etiketjes, vindt de psychiater, ook omdat het systeem en de zorgverzekeraars snelheid willen. Maar wat deed die late ontdekking met Vermeirens professionele zelfbeeld? Hij was op dat moment al ruim twee decennia actief in het vak.

Het gesprek over de grote vraag naar jeugdzorg werd eveneens gemeden. Tien procent van de jeugd heeft een vorm van hulp nodig. Moeten kinderen niet allemaal min of meer hetzelfde malletje passen? Labelt Nederland niet te snel? Fragmenten met de autistische klimaat-activiste Greta Thunberg („Waarom opgeven, als ik oneindig veel dingen kan doen om het verschil te maken”) en ADHD’ers als de uitgelaten Italiaanse acteur/regisseur Roberto Benigni en Vermeiren zelf (ooit „een druk, dromerig kind”) bewezen dat afwijken van de norm en het worstelen met de puberteit bijzondere mensen op kan leveren.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.