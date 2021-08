Delta wil met uitbreiding derde speler glasvezelmarkt worden

Telecombedrijf Delta Fiber heeft financiering gevonden om zijn glasvezelnetwerk in Nederland uit te breiden tot 2 miljoen huishoudens. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Als het plan slaagt, krijgt het van origine Zeeuwse Delta een kwart van de markt voor online-aansluitingen in handen en wordt het een serieuze concurrent voor KPN en Ziggo, die nu het leeuwendeel van de markt in handen hebben.

Momenteel hebben 900.000 huishoudens een glasvezelaansluiting van Delta. De ruime verdubbeling die het bedrijf voor ogen heeft, moet in 2025 zijn afgerond. Bij verschillende Nederlandse en buitenlandse banken gaat Delta 2 miljard euro lenen voor de uitbreiding.

Het nieuwe Delta-netwerk moet een snelheid van 10 gigabit per seconde hebben, tien keer zo hoog als op het huidige glasvezelnetwerk van concurrenten KPN en Ziggo. Vooralsnog zijn zulke snelheden nog lang niet nodig, maar Delta - in handen van het Zweedse investeringsbedrijf EQT - verwacht dat de hoeveelheid data per huishouden ook in de komende jaren sterk zal toenemen. „Het datagebruik groeit al jaren enorm hard en niks duidt erop dat dat anders wordt”, stelt topman Marco Visser tegenover het Financieele Dagblad.

Strijd

Ziggo en KPN zijn al een tijd bezig met het plaatsen van glasvezel in Nederland, in een strijd om het aanbieden van snel internet. Vooral in de Randstad wordt het internet nog vaak aangeboden via de kabel en dsl, maar ook daar rukt glasvezel de laatste jaren steeds sneller op. KPN heeft de aanleg van glasvezel ingepland voor 23 van de 25 grootste steden. Delta, dat tot voor kort vooral actief was in Zeeland en het Westland, zal zich met de uitbreiding vooral richten op kleine dorpen en steden door heel Nederland.

Aangezien voor het aanleggen van glasvezel veel gegraven moet worden, is dit relatief duur. Een risico voor de aanbieders is dat ze elkaar in de weg gaan zitten, door in dezelfde gebieden glasvezel aan te bieden. In dat geval is het nog de vraag of de investering genoeg rendement oplevert. Topman Visser stelt dat dit in de komende jaren nog niet hoeft te gebeuren en dat zijn bedrijf zich zal richten op gebieden waar nog geen andere glasvezelaanbieder is.