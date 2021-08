De vaccinfabrikanten zien een booster wel zitten, en nu ook steeds meer rijke landen

Na de jaarwisseling stonden Israël en het Verenigd Koninkrijk maandenlang bovenaan de lijstjes van landen met de hoogste vaccinatiegraad. Andere landen keken met jaloezie naar de snelle uitrol van de vaccinatiecampagnes en de daarmee kelderende besmettingsgraad. Maar de laatste weken loopt het aantal coronabesmettingen in deze landen weer fors op en in ziekenhuizen worden steeds vaker ouderen opgenomen die ziek zijn geworden door een coronabesmetting – ook al zijn zij volledig gevaccineerd.

Het was reden voor de Israëliërs en de Britten om opnieuw het voortouw te nemen op vaccinatiegebied, ditmaal door boosters beschikbaar te stellen voor kwetsbaren en ouderen. Het gaat om een derde, extra prik van een coronavaccin die de bescherming tegen het virus moet verbeteren. Ook Duitsland gaat binnenkort beginnen met boosters. De federale minister van Gezondheid en diens collega’s in de zestien Duitse deelstaten stemden maandag unaniem in met een plan om kwetsbare en oudere mensen een derde prik te geven vanaf 1 september.

Er zijn kleine verschillen te bespeuren tussen de landen. In Israël kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid sinds enkele weken een derde prik krijgen en komen sinds zondag ook gezonde 60-plussers in aanmerking voor een booster, terwijl het Verenigd Koninkrijk in september begint en de leeftijdsgrens op vijftig jaar heeft gezet. In Duitsland, waar het officiële besluit nog moet vallen, wordt vooralsnog enkel gesproken over „kwetsbaren en ouderen”. In andere westerse landen zoals de Verenigde Staten en Nederland wordt ook gesproken over de zin van een boostercampagne, maar zijn nog geen concrete plannen bekendgemaakt.

De voornaamste reden dat landen opteren voor een derde prik is dat de eerste twee prikken niet 100 procent beschermen tegen besmetting en ziekte door het coronavirus en er zijn voorzichtige signalen dat een derde prik die weerstand mogelijk verhoogt. Zoals gebruikelijk bij vaccins neemt de werkzaamheid van een vaccin na verloop van tijd af (zo bleek vorige week dat het vaccin van Pfizer na zes maanden 84 procent bescherming biedt in plaats van de aanvankelijke 96 procent) en vooral de vaccins van AstraZeneca, Spoetnik-V en Sinopharm blijken minder opgewassen tegen de besmettelijkere Deltavariant van het virus.

Voor landen die veel geprikt hebben met vaccins die minder goed zijn opgewassen tegen de Deltavariant – zoals het VK, waar de meesten zijn geprikt met het middel van AstraZeneca – is de noodzaak relatief groter. Eerder besloten Hongarije, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland, die veel hebben geprikt hebben met het minder effectieve vaccin van Sinopharm, ook al derde prikken beschikbaar te stellen. In Hongarije is daar zelfs geen leeftijdsgrens aan verbonden.

Of Nederland ook derde prikken gaat zetten, is nog niet te zeggen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over het nut van een boostercampagne; dat wordt binnen enkele weken verwacht. Het RIVM stelt dat momenteel nog onvoldoende duidelijk is of een derde prik betere bescherming biedt en zegt onderzoeken hierover af te wachten.

Onder Nederlandse experts zijn de meningen verdeeld. Voorstanders stellen dat iedere kans om kwetsbaren extra te beschermen aangegrepen moet worden. Sommigen zeggen bovendien dat het extra vaccineren van bijvoorbeeld verpleeghuisbewoners de herinvoering van strenge maatregelen zou kunnen voorkomen. Tegenstanders betwijfelen echter of dit de beste fase van de pandemie is om extra vaccins uit te delen omdat de huidige vaccinatiecampagne al relatief goed beschermt tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames. Ook de Europese Medicijnwaakhond EMA vindt boostershots vooralsnog niet nodig. Critici waarschuwen verder dat niet blindgestaard moet worden op de hoeveelheid antistoffen in het lichaam: een gevaccineerd lichaam met minder antistoffen, zal deze wel weer gaan aanmaken als het opnieuw in aanraking komt met het virus.

Arme landen

Een moreel en medisch argument tegen boostercampagnes in westerse landen, is de vrees dat deze de wereldwijde vaccinongelijkheid kunnen versterken. Zo deed de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vorige maand al een beroep op rijke landen om niet te beginnen aan het uitdelen van boosterdoses omdat miljarden mensen nog op hun eerste prik wachten. Wetenschapstijdschrift Nature beschikt over een interne analyse van de WHO waaruit blijkt dat als elf rijke landen die boosters overwegen daadwerkelijk alle 50-plussers extra vaccineren, de wereldwijde voorraad met 440 miljoen vaccins slinkt. Dat is een flinke hap: dit jaar worden er in totaal door alle fabrikanten naar schatting 12 miljard vaccins geproduceerd, en het overgrote deel daarvan gaat al naar rijke landen.

Het is volgens de WHO veel nuttiger als deze vaccins naar arme landen worden gestuurd, waar het gros van de mensen nog geen enkele prik heeft gehad. Zo is op het Afrikaanse continent nog minder 2 procent van de bevolking gevaccineerd. Daar kunnen vaccins sterfte voorkomen en economie ontwrichting tegengaan. Bovendien is er onder wetenschappers angst dat uit landen met een lage vaccinatiegraad nieuwe, gevaarlijkere varianten opdoemen.

Prijzen verhoogd

Dat vaccinproducenten Pfizer en Moderna wel groot voorstander zijn van een derde prik, is niet gek. Hoe meer rijke landen kiezen voor boosters, hoe lucratiever. De Amerikaanse bedrijven vragen veel meer geld aan rijke landen voor hun vaccins dan aan armere landen. Pfizer heeft bij de Amerikaanse toezichthouder FDA al toestemming aangevraagd voor een derde prik.

Afgelopen weekend werd bevestigd dat de twee bedrijven hun prijzen voor de Europese markt verhogen. De Britse zakenkrant Financial Times heeft delen van de contracten ingezien. In een nieuwe deal met de Europese Unie kost één doses Pfizer-vaccin nu 19,50 euro, ten opzichte van 15,50 eerder. Bij Moderna zou het gaan om een prijsstijging van 19 euro naar 21,50. De mRNA-vaccins waren al de duurste vaccins. Eerder had de Bulgaarse premier Bojko Borisov zich al laten ontvallen dat de EU fors meer moest gaan betalen.

Het is niet zo dat deze bedrijven een gebrek hadden aan inkomsten. Pfizer verwacht dit jaar 28 miljard euro omzet te behalen op de coronaprikken. Moderna – een bedrijf dat nooit eerder een product naar de markt bracht – rekende eerder op zo’n 16 miljard euro omzet. Deze week komt het met een nieuwe, waarschijnlijk hogere verwachting. Stéphane Bancel, de topman van Moderna, is volgens Forbes nu 9,5 miljard euro waard.

De Financial Times schrijft op basis van een ingewijde dat farmaceuten zich bij de onderhandeling van hun gebruikelijke retoriek hadden bediend. Namelijk: deze vaccins werken goed, dus zijn veel waard. Farmaceuten met een monopolie op hun product worden al jaren hevig bekritiseerd vanwege hun prijsstrategie. Ze vragen vaak om prijzen die niks te maken hebben met de productiekosten, maar gaan over de marktwaarde, vrij vertaald ‘wat de gek ervoor geeft’. Landen zijn bereid om veel geld te betalen voor gezonde burgers.

Pfizer – dat de winst deelt met Duitse partner Biontech – had al meerdere keren laten doorschemeren de vaccinprijs veel te laag te vinden. Het zou een speciale „pandemieprijs” zijn, „duidelijk niet gestuurd door normale marktomstandigheden”, had financieel topman Frank D’Amelio eerder gezegd. Hij zei dat bedragen van tussen de 150 en 175 dollar per dosis eerder normaal waren. Topman Albert Bourla zei in een interview met Europese kranten dat de vaccins „levens redden en zorgen voor de heropening van de economie”, „en we verkopen ze voor de prijs van een maaltijd”.

Niet iedereen is het eens met deze denkwijze van farmaceuten. Tegenstanders wijzen erop dat de prikken mede mogelijk zijn gemaakt door honderden miljoenen aan overheidsgeld.

Dit zegt de wetenschap over boosters Of de bescherming tegen Covid-19 na één of twee keer vaccineren langdurig afdoende blijft, is wetenschappers nog niet duidelijk. Tegen ernstige of fatale ziekte beschermen alle vaccins tot nu toe in elk geval nog goed. Na een derde dosis zitten er wel meer virusremmende antistoffen in het bloed dan na de tweede. Dat deelde Pfizer zelf vorige week op basis van de eerste, voorlopige gegevens van de effecten van een derde prik, bij elf gevaccineerden. De hogere aantallen antistoffen remden in een viruskweek zowel de Alfavariant (de ‘Britse’), de Betavariant (die ontstond in Zuid-Afrika) en de Deltavariant beter dan na de tweede prik. Na de tweede prik waren de antistoffen wat minder goed opgewassen tegen Beta dan tegen Alfa. En na acht maanden waren ze tegen beide varianten afgenomen. De derde prik schroefde de hoeveelheid antistoffen flink op, en er was bijna geen verschil meer tegen beide varianten. Ook de antistoffen tegen Delta waren volgens Pfizer vijf keer zo effectief na de derde prik als een maand na de tweede bij volwassenen tot 55 jaar, en zelfs elf keer zo krachtig bij 65-plussers (die sowieso wat minder antistoffen hadden dan jongere mensen na de tweede prik). Vermoedelijk kiest Israël op basis van deze gegevens ervoor om hun ouderen een derde prik te geven. Het zou nog steeds kunnen dat een tweede prik afdoende is. Voor een goede afweer zijn ook andere onderdelen van het immuunsysteem belangrijk, zoals bijvoorbeeld T-cellen.