De huisarts die naar je toe komt

Lianne Verbeek van Buuren (35) is een huisarts zonder praktijk. In haar Volvo rijdt ze dagelijks door de Groningse nieuwbouwwijk Meerstad. Wondjes hechten, ingegroeide teennagels knippen, hartritmes meten, dat doet ze allemaal bij de mensen thuis.

In de achterbak van haar auto liggen hechtsetjes, verbandmateriaal, meet- en weeginstrumenten en natuurlijk de leren dokterstas. Ze kan bijna alle klachten ter plekke behandelen. Alleen als er veel bloed bij vloeit en voor gynaecologisch onderzoek moeten patiënten naar een praktijk komen. „Dat is lastig aan de keukentafel”, zegt ze. „Maar gelukkig heeft mijn man een huisartsenpraktijk in het centrum van Groningen.”

Foldertjes en sociale media

Ze begon dit jaar een beetje uit nood als huisarts vanuit de auto. Nieuwbouwwijk Meerstad is nog lang niet af, laat staan dat er al gedacht is aan praktijkruimte. En voor veel huisartsen in de stad is Meerstad, op zo’n 6 kilometer hemelsbreed van de Grote Markt, net te ver. Verbeek van Buuren vult dat gat. Met foldertjes ging ze langs de deuren en ze attendeerde nieuwe bewoners via sociale media op haar mobiele praktijk. Een halfjaar later heeft ze al 450 patiënten.

Dat is een stuk minder dan de ruim 2.000 die huisartsen met een eigen praktijk hebben. „Maar misschien zou ik zoveel patiënten op deze manier ook wel aan kunnen.” Want ze werkt niet alleen vanuit haar auto, maar voornamelijk digitaal. „En dat is voor mij én de patiënt veel efficiënter.”

Nederland, Groningen, 02-06-’21; Huisarts Lianne van Buuren Verbeek heeft geen eigen dokterspraktijk, maar werkt vanuit haar auto. Dmv veel digitale afspraken en consulten houdt ze tijd over voor huisbezoeken, die er anders bij in zouden schieten. Ze werkt voornamelijk in de nieuwbouwwijk Meerstad.Foto: Kees van de Veen

Haar belangrijkste instrument is misschien wel de laptop. De hele dag kunnen patiënten haar bereiken via een digitaal portaal. Ze hoeven niet meer tijdens werktijd in de wacht te staan bij de telefoniste van de huisartsenpraktijk, maar kunnen online afspraken maken, medicijnen bestellen en foto’s en berichtjes sturen over hun klachten.

„’s Ochtends kijk ik meteen online en kan ik de meeste vragen snel afhandelen, daarna pak ik de auto en rijd ik naar Meerstad voor huisbezoeken.” Tussendoor stuurt ze mailtjes vanuit haar auto en vanaf haar eigen keukentafel kan ze beeldbellen met patiënten. Het scheelt de patiënten reistijd en geblader in saaie magazines tijdens het vaak lange wachten bij de huisartsenpraktijk.

Blik in de huiskamer

Haar mobiele werk is niet alleen sneller en efficiënter, maar voegt echt wat toe aan de zorg, denkt ze. „Ik heb uitvoerige kennismakingsgesprekken bij al mijn patiënten thuis”, zegt Verbeek van Buuren. „In plaats van het gebruikelijke tienminutenconsult bij de huisarts, neem ik daar echt de tijd voor.” Bovendien kan ze onverklaarbare klachten vaak beter plaatsen als ze bij de mensen thuiskomt. „Non-verbale communicatie is heel belangrijk, een blik in de huiskamer kan veel zeggen.”

Met auto en laptop brengt ze de huisartsenzorg van vroeger terug, vertelt ze. „Dat de huisarts zijn patiënten zo uitgebreid leert kennen en langskomt voor thuisbezoeken aan het hele gezin, dat kennen we eigenlijk niet meer.”