‘De hechting begint al in de buik van de moeder’

Al decennia geleden wees René Hoksbergen op problemen bij buitenlandse adoptie. Dit voorjaar concludeerde de commissie onderzoek interlandelijke adoptie dat misstanden inderdaad voorkomen. Als gevolg zijn alle adoptieprocedures stilgelegd. Ook komt er een Expertisecentrum voor identiteitsvragen, zoektochten en nazorg.

Hoogleraar René Hoksbergen

Hoksbergen, als emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht gespecialiseerd in adoptie, zegt „heel blij” te zijn met de conclusies van de commissie. „Maar het is wel veertig jaar te laat.”

Hoksbergen (80) heeft het zien misgaan. „Natuurlijk, in het begin, zo rond de jaren zeventig, was het prachtig. In verre landen was oorlog, armoede en wij Nederlanders konden helpen. Wij halen de kinderen hierheen en geven ze veel liefde, dan komt het goed, was het idee. ‘De roze wolk’ werd dat genoemd. Er waren hier veel idealistische, gedreven adoptieouders en het ministerie stond erachter. Ook ik heb enthousiast meegeholpen kinderen hierheen te halen.”

Fraude en kinderhandel

Het bleek al snel een naïeve gedachte. Al bij de procedure ging van alles fout, constateerde de commissie. Er was sprake van fraude en kinderhandel, maar niemand wilde het zien. Hoksbergen: „Sommige bemiddelaars waren niet te vertrouwen, waardoor geboortecertificaten niet klopten. Eenmaal in Nederland werd gezegd: ach, wat maakt het uit.”

Lees ook: De reportage ‘Niemand heeft zich in ons verdiept’

Intussen knapte in veel gezinnen de roze wolk. „Want een kind dat opgroeit wil weten wie het is, van wie het afstamt”, zegt Hoksbergen. „Dat is een essentieel gegeven. Dat drong pas later door.”

Het leidde tot hechtingsproblemen, zegt Hoksbergen. „Onderschat niet wat het betekent te worden gescheiden van je ouders, van je land, je taal, je eten, je familie. Al in de buik van de moeder begint de hechting.”

Bovendien waren sommige adoptiekinderen verwaarloosd in hun eerste levensjaren. „Ik ben in vele weeshuizen geweest. De ene is beter dan de andere.” En dan is er nog de overgang naar een totaal andere situatie: „Ineens krijg je als kind veel aandacht, liefde, voldoende eten. Je gaat om zeven uur naar bed, leidt een geregeld leven. Dat is een héél groot verschil.”

Sommige kinderen konden er goed mee om gaan, anderen minder. „Ze ontwikkelden gedragsproblemen, sommigen werden thuis onhandelbaar. Dan kwamen de ouders terecht bij de kinderpsycholoog, maar die waren niet voor dit soort problemen opgeleid. Die wisten er te weinig van.”

Nazorg

De moeilijkste zaken werden soms naar Hoksbergen gestuurd. Als een van de weinigen had hij zich als klinisch psycholoog sinds de jaren zeventig in adoptie gespecialiseerd. Vaak trof hij radeloze ouders.

Lees ook: Onder de ‘vernislaag’ van adoptie gaat veel mis

Dertig jaar geleden al trok Hoksbergen bij het ministerie aan de bel, meerdere keren. „Ik zei: er moet voor deze groep nazorg komen van de overheid. De kennis ontbreekt! En ik was niet de enige. Er waren meer psychologen die zeiden: dit gaat zo niet langer.”

Maar nazorg, zegt Hoksbergen, was voor het ministerie niet aan de orde. „Ambtenaren zeiden: ‘buitenlandse adoptie is een particuliere aangelegenheid, mensen moeten het zelf maar uitzoeken’. Er werd niet naar geluisterd. Dat is de domheid van de macht. Ik ben daar zó boos over geweest. En nog steeds.”