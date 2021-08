Denen hebben straks geen coronapas meer nodig

Telefoon: check. Sleutels: check. Coronapas: check. Het digitale bewijs dat toont dat iemand niet besmet is met het coronavirus is voor de meeste Denen inmiddels een standaard onderdeel van hun uitrusting. Voor vrijwel iedere activiteit moesten zij de afgelopen maanden de pas kunnen overleggen: van een bezoek aan de sportschool tot het museum en restaurants.

Voor ongevaccineerden betekende dit dat zij zich geregeld (gratis) moesten laten testen in een van de enorme testlocaties die de Deense regering verspreid over het land heeft neergezet: de coronapas geeft alleen toegang als iemand volledig gevaccineerd is of de afgelopen 72 uur negatief getest is.

Met het beleid onderscheidde het Scandinavische land zich van andere Europese landen die in eerste instantie voorzichtig waren met het verbinden van vrijheden aan een coronapas. Maar terwijl meerdere Europese landen de laatste weken beperkende regels invoerden voor mensen zonder gezondheidsverklaring – zo moet men in Frankrijk een pass sanitaire laten zien om toegang te krijgen tot onder meer restaurants en cafés en moeten Britten vanaf september een vaccinatiebewijs tonen als ze naar een nachtclub willen – kiezen de Denen ervoor hun coronapas minder bepalend te maken.

Vanaf deze week hoeven inwoners van het land de pas niet meer te laten zien bij een bezoek aan evenementen met maximaal tweeduizend mensen in de buitenlucht, theaters, musea, bioscopen, dierentuinen en pretparken. Ook aan de deur bij sportscholen wordt niet meer gevraagd om het gezondheidsbewijs (wel moeten sportschooleigenaren willekeurige checks uitvoeren).

Stappenplan

De versoepeling is onderdeel van het stappenplan van de regering om uit de pandemie te komen en ook andere coronamaatregelen zijn vanaf deze week versoepeld. Zo mogen voetbalsupporters weer naar uitwedstrijden, zijn scholieren niet meer verplicht om zich tweemaal per week te laten testen op het coronavirus en worden meer mensen toegestaan in het openbaar vervoer en in winkels.

De volgende ronde van versoepelingen staat gepland voor 1 september. Vanaf die dag mogen de nachtclubs en discotheken hun deuren weer openen en zullen mondkapjes niet meer verplicht zijn in het openbaar vervoer. De coronapas wordt straks nog minder machtig: deze zal niet meer verplicht zijn in supermarkten, sportscholen en festivals. Op 1 oktober moet de pas helemaal verdwijnen en kunnen Denen met enkel hun telefoon en sleutels op pad.