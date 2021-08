‘Verenigd Koninkrijk gaat in september derde prik toedienen’

Een medewerker van de NHS opent de gordijnen van een pop-up vaccinatielocatie in Oost-Londen. Foto Kirsty O’Connor/PA via AP

In dit blog houdt NRC de ontwikkelingen in binnen- en buitenland bij rondom het coronavirus. Dit was het belangrijkste nieuws van zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus:

Farmaceuten Pfizer en Moderna hebben hun coronavaccins in de jongste contracten met de Europese Unie duurder gemaakt, zo meldde de Financial Times. Pfizer heeft de prijzen met een kwart verhoogd, Moderna met een tiende. In de ziekenhuizen lagen zondagmiddag 683 coronapatiënten. Dat waren er zestien meer dan een dag eerder. Daarnaast kreeg het RIVM tussen zaterdag- en zondagmiddag 2.350 meldingen van positieve coronatests en twee meldingen van sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. In verschillende steden werd afgelopen weekend gedemonstreerd tegen landelijke coronapassen, waarmee inwoners met een vaccinatie- of testbewijs meer vrijheden krijgen. In Parijs gingen zo’n vijftienduizend mensen de straat op, in heel Frankrijk zo’n tweehonderdduizend. Ook in Duitsland werd gedemonstreerd; de politie pakte zeker vijfhonderd demonstranten op. De Rotterdamse haven begint met een vaccinatieproef voor zeelieden. De komende twee maanden zullen 10.000 doses beschikbaar worden gesteld voor zeelieden die via schepen in de haven komen, aldus branchevereniging KVNR. Het programma moet toegankelijk zijn voor opvarenden van buitenlandse rederijen.

