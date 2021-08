China vreest dat de Deltavariant alsnog het platteland zal bereiken

In Haidian, in het noorden van de Chinese hoofdstad Beijing, werd maandagochtend één persoon positief getest op corona. Gevolg: niemand mag de wijk waar diegene woont nog uit. Dat geldt ook voor vijf andere wijken in de buurt. Alle inwoners van de wijken worden maandag en dinsdag getest. Directe contacten van degene die positief is, zitten al in quarantaine.

Het Chinese coronabeleid mag nog zo streng zijn, de besmetting in Beijing is lang niet meer het enige coronageval in China. Wuhan, waar het virus eind 2019 de kop opstak, gaat alle twaalf miljoen inwoners testen nadat maandag drie besmettingen geregistreerd werden. In heel het land zijn nu meer dan 400 mensen lokaal besmet. Zeker 27 steden in 18 provincies hebben te maken met plaatselijke uitbraken. Voor China is dat ongekend. Staatsmedia spreken van de grootste uitbraak sinds ‘Wuhan’ eind 2019.

China hoopt ook deze keer een grootschalige landelijke besmettingsgolf te voorkomen door streng op te treden. Maar door de besmettelijke Deltavariant is het nog maar de vraag of zelfs de meest draconische maatregelen het virus in bedwang kunnen krijgen.

Volgens de Chinese autoriteiten is de ziekte het land deze keer binnengekomen via de Oost-Chinese stad Nanjing. Op het vliegveld van de stad werd iemand positief getest op een vlucht uit Rusland. De patiënt werd zoals te doen gebruikelijk meteen naar een ziekenhuis overgebracht en geïsoleerd. Toch ging het mis.

Dat kwam door de schoonmakers van het vliegtuig. Zij raakten volgens de Chinese autoriteiten besmet bij hun werk. Ze infecteerden op hun beurt weer andere schoonmakers, mensen die ook werkten op de niet geïsoleerde, binnenlandse delen van het vliegveld. Van daaruit lijkt de ziekte zich verder over het land te hebben verspreid.

Elk geval van corona is er voor de Chinese autoriteiten een te veel, zeker als het gaat om de Deltavariant. De ruim negen miljoen inwoners van Nanjing zijn inmiddels al drie keer getest om elk geval boven water te krijgen. 1.600 mensen met een relatie tot het vliegveld moesten veertien dagen in strikte quarantaine, niemand mag zonder geldige reden de stad verlaten. Mensen uit Nanjing en andere besmettingshaarden zijn in Beijing en veel andere steden niet meer welkom.

Maar het kwaad is al geschied: de ziekte heeft zich, waarschijnlijk vanuit Nanjing, ook verspreid naar Zhangjiajie, een plaats die veel binnenlandse toeristen trekt. De spectaculaire rotsformaties in de buurt van Zhangjiajie hebben model gestaan voor de film Avatar, en sindsdien trekken toeristen uit het hele land naar de plaats om het avontuur mee te beleven. Het is nu hoogseizoen: veel mensen zijn vanwege de zomervakantie op reis binnen China.

In Zhangjiajie woonden zo’n tweeduizend mensen een grote theatershow bij. Onder hen waren twee mensen uit Nanjing die achteraf besmet bleken. Die show groeide uit tot een superspreading event: bezoekers namen de Deltavariant van daaruit weer mee naar hun woonplaatsen door heel China.

Vrees voor kleine steden

Zeer zorgelijk, vindt Zhong Nanshan, een van de bekendste corona-experts van China. Zhong stelde dit weekeinde op een wetenschappelijke conferentie dat hij niet zo bang was voor grote steden als Nanjing: die hebben volgens hem de middelen en de maatregelen wel om een uitbraak weer onder controle te krijgen. Maar voor kleinere plaatsen als Zhangjiajie houdt Zhong zijn hart vast: hebben die wel het capabele bestuur en de middelen om zo’n uitbraak stringent aan te pakken?

Het is een oude angst in China: wat gebeurt er als de ziekte zich verspreidt over de kleinere steden en het platteland? Daar wordt Covid-19 veel minder snel en makkelijk opgespoord dan in de grote steden. Die vraag is extra actueel nu de Deltavariant ook nog eens veel besmettelijker blijkt dan eerdere versies van het virus.

China kan niet rekenen op afdoende bescherming door vaccinaties

China kan ook niet rekenen op afdoende bescherming door vaccinaties, en al helemaal niet op groepsimmuniteit. Nog lang niet de hele bevolking is twee keer gevaccineerd, en vrijwel niemand in China heeft de ziekte nog gehad.

De in het land gebruikte vaccins zijn bovendien minder werkzaam dan het mRNA-vaccin van Pfizer, zeker tegen de Deltavariant.

Er zijn nu plannen om mensen die al volledig gevaccineerd zijn alsnog een derde shot te geven met een Pfizer-variant die in China zelf gefabriceerd moet gaan worden. Officiële goedkeuring voor de productie daarvan laat alleen nog steeds op zich wachten.

Dit bericht is op dinsdag 3 augustus geactualiseerd