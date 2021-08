Beijer en Pantus brengen mooie ode aan Cervantes

Pianist Thomas Beijer programmeert deze maand een literaire concertserie in het Zaanse Muziekhaven – wat niemand zal verbazen aangezien hij ook romancier is. En hij vond een goede evenknie in zijn „favoriete partner in musical crime”, de zanger Marc Pantus. De bas-bariton koestert een grote fascinatie voor de roman Don Quichot van de Spanjaard Miguel de Cervantes. Elke week draagt Pantus een hoofdstuk uit het 17de-eeuwse meesterwerk voor op YouTube.

Hij combineerde liederen over Don Quichot vooral met door Poulenc verklankte gedichten van Fransman Guillaume Apollinaire, die er – evenals Cervantes – een nogal ongerijmde stijl op nahield. Beijer en Pantus droegen ze eerst in vertaling voor. Hoogtepunt was ‘Sanglots’ (Snikken) uit de liedcyclus Banalités (spreekt voor zich), waarin Apollinaire twee gedichten door elkaar vlecht. Beijer las de zinnen uit het een, Pantus uit het ander.

Hoe lager, hoe logger is doorgaans het devies in de muziek, maar dat geldt niet voor Pantus, wiens bariton wendbaar en expressief door de liederen laveerde, zelfs nadat hij eerder op de middag dezelfde recital van zo’n vijf kwartier al zong. Humor en weemoed kwamen samen in zijn stem en het geïnspireerde programma, dat liefst drie prologen telde, waarin de musici in verschillende bewoordingen het wezen van de kunst uitdrukten.

Bespottelijke liederen

Pantus en Beijer droegen ook literair bij aan de middag. De zanger schreef de teksten uit Vismans cyclus Zeven levensliederen en een aanslag en van Beijer zong hij de ‘Elegie’ uit diens Drie Bespottelijke Liederen. En wat betreft een oog en oor voor absurditeit toonden beiden zich daarin geestverwanten van Apollinaire en Cervantes.

Pantus besloot met de kreet ‘Andiam. Incominciate!’ uit de proloog van Leoncavallo’s opera Pagliacci. Vooruit. Laten we beginnen! Het klonk als aanmoediging om ook de andere literaire zomerconcerten te bezoeken. En Cervantes weer eens uit de boekenkast te pakken.

Klassiek Marc Pantus (bas-bariton) & Thomas Beijer (piano): Liederen van Poulenc, Visman, Beijer, Barbieri, Ravel, Ibert & Leoncavallo. Gehoord: 1/8. Muziekhaven Zaandam. Literaire zomerconcerten tot 28/8. Info: muziekhaven.com. ●●●●●