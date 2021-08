‘Als ik geen zin in nadenken heb, ga ik voor pils’

in

‘Mijn eerste bier was een De Koninck en dat smaakte goed. Kort erna ging ik werken in een café in Haarlem. Michel Ordeman, die in 1994 Jopen oprichtte, werkte daar ook. Ik werkte destijds soms al voor Jopen op festivals.

„Kort na de opening van de Jopenkerk [brouwerij] gaf ik al rondleidingen en proeverijen. Heel gaaf was de bier-en-oestermasterclass, waarbij gasten zes verschillende bieren en oesters proeven.

„In 2016 ben ik voor mezelf begonnen. Ik verzorg de planning voor bieropleider StiBON en geef daar onder meer de lessen over smaak, dus: hoe proef je bier? Verder verzorg ik bierproeverijen en -wandelingen in Haarlem. Ondernemen geeft me een vrijheid waar ik heel blij mee ben. Aan de andere kant: het werk houdt nooit op. Je moet zelf grenzen stellen en een balans vinden. Dat is me uiteindelijk wel gelukt.

„In maart vorig jaar was mijn agenda ineens helemaal leeg. Ik had gelukkig een reservepotje en heb Tozo [tijdelijke overbrugging zelfstandigen] aangevraagd. Via een vriendin die supermarktmanager is, vond ik werk: winkelkarretjes poetsen. Ik heb veel lol gehad, alles bij elkaar kwam ik rond. Ik gaf toen ook minder uit.

„Is het leuk om van je passie je beroep te maken? Ja en nee. Er zijn heus momenten dat je het niet over bier wilt hebben. Ook heb ik niet altijd zin om experimenteel bier te drinken. Omdat je veel smaakafwijkingen kent, merk je dat er veel brouwfouten worden gemaakt. Ook worden leidingen in cafés vaak niet goed gespoeld. Dan proef je diacetyl en denk je: jak!”

uit

‘Ik hou mijn uitgaven secuur bij in Excel-bestanden, wat ik ook doe voor mijn inkomsten en facturen. Bij grote uitgaven denk ik even na: is het echt nodig? Bij kleine uitgaven of een keer uit eten gaan hoeft dat niet – daar ben ik heel blij mee.

„Ik heb niets met dure kleding en heb ook een hekel aan winkelen. Dat doe ik alleen als het moet, en dan doelgericht. Ik heb wel geluk dat mijn telefoon en auto zakelijke kosten zijn. Een paar keer per jaar ga ik excentriek uit eten bij sushi- of oosterse restaurants, één keer heel excentriek – dat mag dan wel een paar honderd euro kosten. In coronatijd vielen deze kosten weg, maar ging wel extra geld naar boodschappen.

„Als ik voor werk naar een café ga, wordt dat zakelijk betaald. Dat is wel een luxe. In mijn vrije tijd ga ik liever naar mijn lokale bruine kroegjes, waar ik veel bekenden tegenkom. Daar heb je tegenwoordig ook altijd wel tien bieren om uit te kiezen. Misschien minder uitgebreid, maar vaak hebben ze wel bijvoorbeeld Gulpener Ur-Hop of Weihenstephaner. Als ik geen zin heb in nadenken en moeilijk doen, ga ik voor pils. Over pils wordt vaak minachtend gedaan, maar het blijft juist een mooi en moeilijk te maken product.

„Ik hoop in de toekomst met StiBON een bieropleidingsschool te hebben waar we dagelijks cursussen aanbieden. Daar zou ik me dan volledig op willen richten.”

Netto-inkomen: 1.000- 1.500 euro Vaste lasten: hypotheek (375 euro, incl. g/w/l), verzekeringen (150 euro), mobiel/internet/tv (30-40 euro), telefoon zakelijk (20-35 euro), overige abonnementen (5 euro), boodschappen (pre-corona 200 euro, coronatijd 350 euro), horeca (pre-corona 250 euro, nu rond 100 euro), goede doelen (6 euro), kleding (50-100 euro), roken (40 euro). Sparen: 0 tot 500 euro, afhankelijk van verdiensten/opdrachten. Laatste grote aankoop: minibrouw-installatie (1.200 euro, zakelijk), chalet laten schilderen (1.850 euro, privé).