Aanhangers van de partij Ennahda zien in couppleger Saied de nieuwe Tunesische dictator

In de woonkamer van Amel Amri en Ali Tabib staat de hele dag de televisie aan. Het Tunesische echtpaar kijkt niet naar lokale zenders, maar naar het pan-Arabische Al Jazeera, want alleen daar klinkt volgens hen nog kritiek op de gebeurtenis die hen al ruim een week wakker houdt: de staatsgreep van de Tunesische president Kais Saied.

„Ouhlala!”, roept Amri wanneer het kale hoofd van Saied op het scherm verschijnt. Met zijn zware, staccato stem leest Saied twee journalisten van The New York Times de les over vrijheid en de grondwet, maar na afloop laat hij hen geen vragen stellen. „Let op die toon, die lichaamstaal, die blik”, zegt Amri vanaf het puntje van haar stoel. „Dit is de nieuwe dictator.”

Wat dictatuur betekent, weten Amri en Tabib maar al te goed. Beiden zijn al hun hele politieke leven actief voor Ennahda, een conservatieve soennitische partij die keihard vervolgd is onder het strikt seculiere regime van de voormalige Tunesische president Habib Bourguiba en diens opvolger Ben Ali. Amri vluchtte naar Algerije, haar man bleef achter en verdween dertien jaar de cel in, waarvan zeven jaar in eenzame opsluiting. „Mijn enige gezelschap was de Koran”, glimlacht de 65-jarige.

Enige trots

Na de val van Ben Ali in 2011 won Ennahda ruim in Tunesië’s eerste democratische verkiezingen. Maar in plaats van haar conservatieve agenda door te drukken, ontwierp ze samen met linkse, seculiere en liberale partijen de meest progressieve grondwet in de hele Arabische wereld. „Die tekst was het enige waar dit land trots op was”, zegt Amri. „En nu dreigen we zelfs dat te verliezen.”

Dat niet alleen: veel Tunesiërs juichten Saied zelfs toe toen deze op 25 juli zowel de premier als het parlement aan de kant zette. Dit was dan ook precies wat duizenden betogers diezelfde dag geëist hadden tijdens massale protesten tegen de grote armoede en het falende coronabeleid. Hun woedde richtte zich in de eerste plaats tegen Ennahda, de grootste partij in het parlement.

„Die vandalen staken onze kantoren in brand”, roept Tabib. „Niemand greep in, zelfs niet toen ze oude mannen in elkaar sloegen”, voegt zijn vrouw eraan toe. De paar sms’jes ter ondersteuning die ze van haar buren ontving, stellen haar nauwelijks gerust. „Als het erop aankomt, weet ik dat ze te bang zijn om zich uit te spreken.”

De woede tegen Ennahda komt allerminst uit de lucht vallen. De partij is al tien jaar erg machtig en vertoont volgens veel Tunesiërs trekjes van het oude regime. Ze sloot dealtjes met rijke zakenmannen die geassocieerd worden met Ben Ali, praat politiegeweld tegen demonstranten goed en verdeelt gunsten en baantjes onder loyalisten.

Toch heeft Ennahda relatief gezien maar een klein aandeel in de corruptie in het land, stelt de Tunesische analist Mohamed-Dhia Hammami, die de banden tussen zakenelites en politici in kaart bracht. „De echte hoofdrolspelers zijn nog altijd dezelfde families die ook onder Ben Ali al steenrijk waren”, zegt hij in een hotellobby in Tunis. „Zij kopen alle partijen om en zijn de reden dat de belangen van arme Tunesiërs ook na de revolutie niet gediend worden.”

Maar in plaats van zich tegen deze zakenelite te richten, hebben linkse partijen het in Tunesië van oudsher vooral gemunt op Ennahda. „Links is in Tunesië allesbehalve sociaal-democratisch”, aldus Michaël Béchir Ayari, Tunesië-analist van de International Crisis Group. „In de jaren 80 steunden ze massaal Ben Ali om de islamisten uit te roeien. Ze hebben altijd liever een verlichte dictator gehad dan een democratie met islamisten. Dat zit in hun genetische code.”

Weinig weerstand

Dit verklaart ten dele waarom Saieds coup vooralsnog op zo weinig weerstand stuit. De president kon sowieso al rekenen op zijn achterban van kansloze jongeren, maar kreeg ook de steun van linkse organisaties zoals de machtige vakbond UGTT. Deze en andere seculiere hoofdrolspelers in de revolutie van 2011 lijken bereid eerst aan te kijken of Saied zich aan de grondwettelijke termijn van dertig dagen houdt om een nieuwe regering aan te stellen.

Daarmee maken ze volgens Amri dezelfde fout als liberale en linkse Egyptenaren in 2013. Ook zij keken destijds toe hoe Abdel-Fattah al-Sisi een coup pleegde tegen de Moslimbroederschap, maar vielen kort daarna zelf ten prooi aan een nog veel grotere repressie dan onder het oude regime. „De mensen die Saied steunen zijn net zo naïef”, aldus Amri. „Saieds doelwit is niet alleen Ennahda, maar de democratie zelf.”

Toch is het volgens Tabib, die lid is van de Shura-raad (een soort intern parlement) van Ennahda, nu eerst tijd voor zelfkritiek. „We moeten erkennen dat we te weinig aandacht hebben besteed aan de economische problemen van mensen”, zegt hij rustig. Van demonstraties of confrontaties wil hij niets weten. „De echte taak is om de meningen van de anderen te veranderen.”

Amri heeft daar allang geen zin meer in. „Hij zit altijd de politicus uit te hangen”, snauwt ze over haar man. „Maar waarom moeten wij telkens begrip tonen tegen mensen die ons haten? Als zij zo nodig Saied willen, prima, dan is het vanaf nu ieder voor zich. Misschien wordt het tijd dat diegenen die de waarde van vrijheid onderschatten een keer goed op hun bek gaan.”