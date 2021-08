Wit-Russische atlete onder dwang naar vliegveld Tokio, voorkomt uitzetting

De Wit-Russische atlete Kristina Tsimanoeskaja is zondag onder dwang van de Wit-Russische delegatie op de Olympische Spelen afgevoerd naar het vliegveld van Tokio. De 24-jarige sprinter uitte zaterdag kritiek op haar coaches, volgens haar de aanleiding om haar terug te laten sturen naar Minsk. Op het vliegveld stapte ze naar de Japanse politie, waardoor ze wist te voorkomen op een vlucht naar Istanbul te worden gezet. De vlucht vertrok volgens de Wit-Russische journalist Tadeusz Giczan zonder Tsimanoeskaja.

Tsimanoeskaja, die eerder in actie kwam op de 100 meter en op de startlijst staat voor de 200 meter-series van maandag, verweet de Wit-Russische sportbond zaterdag op Instagram dat ze tegen haar wil en zonder haar medeweten was ingeschreven voor de Wit-Russische 4×400 meter estafetteploeg. Ze zou enkele leden van de estafetteploeg hebben moeten vervangen, omdat ze niet vaak genoeg op doping zouden zijn getest voorafgaand aan de wedstrijd.

Het Wit-Russische Olympisch Comité stelde in een verklaring dat een doktersadvies over haar „emotionele, psychologische staat” aanleiding was voor het besluit om Tsimanoeskaja terug te trekken. Tsimanoeskaja zei tegen het Wit-Russische radiostation Euroradio dat twee leden van de Wit-Russische delegatie haar zondagochtend hadden opgezocht met het bevel haar spullen te pakken. Vervolgens brachten ze haar naar het vliegveld, waar ze met een vlucht van Turkish Airlines via Istanbul terug zou worden gevlogen naar Minsk.

Internationaal Olympisch Comité

Op het vliegveld van Tokio zocht Tsimanoeskaja de Japanse politie op. In de onzekere uren die volgden vroeg ze in een videoboodschap het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om hulp. Hierop reageerde het IOC met de boodschap „de situatie te volgen” en het Wit-Russische Olympisch Comité om opheldering te hebben gevraagd.

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja dankte aan het eind van de middag het IOC op Twitter voor „de snelle reactie”. Medewerkers van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken zouden op weg zijn naar het vliegveld om met Tsimanoeskaja in gesprek te gaan.

Tegen Euroradio zei Tsimanoeskaja aan het begin van de middag nog angst te hebben om terug te keren naar Minsk. Ze zou van plan zijn om politiek asiel aan te vragen in Europa. Vooralsnog verblijft ze op het vliegveld in Tokio en is onduidelijk waar ze nu heen zal gaan. In gesprek met de Wit-Russische nieuwssite Tribuna zegt ze dat ze „voor nu veilig denkt te zijn”.