Vettel gediskwalificeerd van Grand Prix Hongarije, verliest tweede plek

De Duitse autocoureur Sebastian Vettel is zondag gediskwalificeerd van de Grand Prix van Hongarije, waar hij eerder op de dag tweede werd. Autosportbond FIA, de organisatie van de Formule 1, schrapte hem uit de resultaten omdat na afloop van de wedstrijd niet voldoende brandstof uit zijn tank gehaald kon worden tijdens de verplichte controle.

In de tank van Vettels Aston Martin zat slechts 0,3 liter brandstof, in plaats van de vereiste liter. De brandstof van de coureurs wordt gecontroleerd om te bekijken of deze aan de regels voldoet. Door Vettels diskwalificatie verschuift de Brit Lewis Hamilton naar de tweede plek van de Hongaarse Grand Prix en de Spanjaard Carlos Sainz naar de derde. Max Verstappen komt op de negende plek terecht. De race werd gewonnen door Fransman Esteban Ocon.

Door deze verschuiving loopt Hamilton, die Verstappen op de Hungaroring van de eerste plek in het klassement verstootte, twee extra punten in op de Nederlandse coureur. Hamilton krijgt voor de tweede plek achttien punten in plaats van vijftien, Verstappen krijgt er twee in plaats van één. De Brit staat nu op 195 punten, de Nederlander op 187.