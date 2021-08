Twee gouden medailles en een stomme lul

Regelmatig hoor je na een spannende finish van een sportwedstrijd: wie heeft er gewonnen? Met het blote oog is niet te zien wie recht heeft op de winst. Zelfs na het vertragen van de videobeelden blijft onduidelijk wie eerste was? Wie heeft er gewonnen?

Of voor cynici: wie heeft er verloren?

Tijdens de Olympische Spelen worden veel wedstrijden teruggebracht tot de uitslag. Sport gedijt bij winst en verlies.

Na vijfentwintig seconden lag judoka Henk Grol met een ippon op zijn rug. Het toernooi in zijn klasse was voorbij. Grol praatte naderhand meer tegen zichzelf dan tegen de camera: „Geen jankverhaal nu. Ik heb gewoon verloren. Ik ben een stomme lul.”

De eerlijkheid van Grol is van een granieten schoonheid. Op de judomat zocht hij altijd de confrontatie met zijn tegenstanders, eenmaal buiten de ring vocht hij verder. Met en tegen zichzelf.

Een dag na het laatste gevecht van zijn carrière was de zelfwoede enigszins bekoeld en durfde Grol aan zichzelf toe te geven hoe bijzonder en succesvol zijn judojaren eigenlijk waren geweest.

Tijdens het atletiekonderdeel hoogspringen moest ik aan Grol denken. Hoe keek hij naar het bizarre einde van deze wedstrijd?

De hoogspringers Italiaan Gianmarco Tamberi en Mutaz Essa Barshim uit Qatar streden om de eerste plaats. Ze zijn al lang bevriend met elkaar. Barshim hielp de Italiaan uit het dal toen hij door een enkelblessure de Spelen van Rio misliep. In het lege stadion in Tokio deden ze niet voor elkaar onder. Tamberi en Barshim hadden evenveel sprongen achter hun naam staan en zweefden over een hoogte van 2,37 meter.

Ze lagen precies gelijk.

Er kwam een jurylid aangelopen met een klembord in zijn hand. Onder de knijper fladderde een A-4’tje. Volgens het reglement kon het nu twee kanten op: óf er volgde een barrage, óf de twee mannen besloten het goud te delen. Het werd een legendarisch gesprek.

Jurylid: „You can continue with the jump-off …”

Barshim: „Can we have two gold?”

Jurylid: „Possible.”

Barshim tegen Tamberi: „History, my friend. We are the champions.”

De Italiaan schreeuwde het uit en sprong in de armen van Barshim. De kracht van de vriendschap won het van de eerzucht in topsport. Met het besluit tot ‘remise’ waren er twee winnaars van goud. En misschien wel het belangrijkste voor de twee hoogspringers, er was geen verliezer.

Volgens de theorie van Henk Grol moet je nooit weglopen voor verlies. Sterker nog, je moet je kop er desnoods op kapot beuken. In topsport bestaat geen vriendschap. Op de tatami sta je als judoka moederziel alleen.

De afgelopen dagen genoot ik van twee uitersten; van de compromisloze hardheid van Henk Grol maar ook van de zachtheid tussen die hoogspringers. Wat ik het mooiste moment vond? Wacht. Dit is geen vergelijking, ook geen wedstrijd. Nee, ik kies niet. Waarmee ik mezelf devalueer tot een besluiteloze stomme lul tussen drie grote sportmannen die historie schreven.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.