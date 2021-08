Taliban vallen luchthaven in grote stad Afghanistan aan

De Taliban in Afghanistan hebben in de nacht van zaterdag op zondag de luchthaven aangevallen van het zuidelijke Kandahar, de tweede stad van het land. Volgens internationale persbureaus ging het om zeker drie raketaanvallen. De luchthaven is voorlopig gesloten, onder meer vanwege een beschadigde landingsbaan.

Volgens de Afghaanse autoriteiten zijn er vooralsnog geen doden of gewonden gemeld. Een woordvoerder van de Taliban zegt tegen persbureau Reuters de luchthaven te hebben aangevallen omdat deze werd gebruikt voor vijandelijke luchtaanvallen op hen. De Taliban rukten de afgelopen weken op naar Kandahar. Er kwamen al eerder berichten van geweld in en rond de stad.

Hoewel de meeste recentelijke confrontaties tussen de Taliban en het Afghaanse leger plaatsvinden in gebieden met een relatief lage bevolkingsgraad, dreigt het geweld zich te verplaatsen naar grotere steden en andere dichtbevolkte gebieden. Zo vonden naast in Kandahar de afgelopen dagen opnieuw gevechten plaats in Herat, de derde stad van het land, en Lashkar Gah, hoofdstad van de zuidelijke provincie Helmand.

Vertrek buitenlandse troepen

De Taliban wint de afgelopen maanden aan terrein in Afghanistan nadat het grootste deel van de westerse mogendheden zijn vertrokken uit het land. Dat leidt tot gewelddadige confrontaties met Afghaanse regeringstroepen, die zich nu zonder buitenlandse steun staande proberen te houden tegenover de extremistische groepering.

Bij het Afghaanse oorlogsgeweld zijn in mei en juni 2.392 burgerslachtoffers gevallen, volgens cijfers die de Verenigde Naties afgelopen week publiceerde. Dat is evenveel als in de eerste vier maanden van 2021 samen, en het hoogste aantal dat in deze maanden werd geteld sinds de VN de cijfers begon bij te houden in 2009.