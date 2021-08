Ook VS en VK beschuldigen Iran van aanval op olietanker nabij Oman

Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben Iran er zondag van beschuldigd eerder deze week een aanval op een olietanker nabij Oman uitgevoerd te hebben. Dat melden internationale persbureaus. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken beloofde een „gepaste reactie” op de aanval, waarbij twee mensen om het leven kwamen, vanuit de VS.

Blinken stelde op basis van „beschikbare informatie” overtuigd te zijn dat de aanval het werk van Iran was en met drones werd uitgevoerd. Blinken voegde daaraan toe dat er „geen rechtvaardiging was voor deze aanval”. Eerder op de dag zei zijn Britse evenknie Dominic Raab te geloven dat het een „opzettelijke en gerichte schending van het internationaal recht door Iran” betrof. De Israëlische premier Naftali Bennett zei eerder al er zeker van te zijn dat Iran achter de aanval zat.

Ontkenning

Geen van de landen specificeerde op basis van welke informatie zij Iran verdenken van de aanval op de olietanker. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende tot nu toe enige betrokkenheid bij het incident en zei dat de beschuldigingen „nergens op gebaseerd” zijn.

De olietanker in kwestie, de Mercer Street, werd geëxploiteerd door de Israëlische miljardair Eyal Ofer en werd donderdagavond nabij de kust van Oman aangevallen. Afgezien van de twee overleden bemanningsleden, een Brit en een Roemeen, bleef de rest van de bemanning ongedeerd. In de Golf van Oman zou Iran volgens Israël vaker verantwoordelijk zijn voor aanvallen op schepen. Waar het schip nu ligt, is niet bekend. Het zou na de aanval door de Amerikaanse marine naar een veilige plek zijn geëscorteerd. De Britse marine kondigde al aan onderzoek te doen naar het incident.