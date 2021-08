Turnster Simone Biles doet ook niet mee aan vloerfinale De Amerikaanse turnster Simone Biles heeft zich afgemeld voor de eindstrijd op het onderdeel vloer. De individuele meerkamp, sprong en brug had ze al laten schieten, nadat ze ook uit de teamfinale was gestapt. Ze neemt later deze week een beslissing over de finale op balk. De grootste ster van het internationale turnen kampt met mentale problemen.

Atleten Bonevacia en Dobber naar halve finales 400 meter De Nederlandse atleten Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber hebben zich allebei geplaatst voor halve finales van de 400 meter bij de Olympische Spelen in Tokio. De 32-jarige Bonevacia deed dat heel overtuigend door de zesde en laatste serie te winnen in een tijd van 44,95. De 24-jarige Dobber eindigde in zijn serie als derde in een tijd van 45,54 en plaatste zich met die positie rechtstreeks. De halve finales zijn maandagavond. Bonevacia bleek voldoende hersteld van de inspanning die hij zaterdagavond had geleverd. De atleet van Curaçao was de startloper van de estafetteploeg op de 4×400 meter gemengd, die in de finale als vierde eindigde en nipt een medaille miste. Dobber was ook op zaterdag in actie gekomen in het Olympisch Stadion van Tokio. Hij was de startloper in het estafetteteam van de 4×400 meter gemengd dat zich in de series wist te plaatsen voor de finale. In de finale nam Bonevacia zijn plek over.

Zwemster Kromowidjojo vierde in finale 50 vrij Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft net geen medaille overgehouden aan haar derde olympische finale op de 50 meter vrije slag. De olympisch kampioene van Londen 2012 tikte als vierde aan in 24,30 seconden. Het goud ging naar Emma McKeon uit Australië in 23,81, die eerder al goud won op de 100 vrij. Kromowidjojo had zich als zevende geplaatst voor de finale op de slotdag van het olympische zwemtoernooi. Na haar ‘gouden’ race op de Spelen van Londen kwam ze vier jaar later in Rio de Janeiro als titelverdedigster niet verder dan de zesde plek, al was het verschil met goud slechts 0,12 seconde. Bij de mannen werd Thom de Boer achtste op het kortste crawlnummer nummer. De zwemmer van De Dolfijn kwam tot 21,79. De Amerikaan Caeleb Dressel won de finale en verbeterde het olympisch record met 21,07. Ranomi Kromowidjojo in de finale 50 meter vrije slag in het Tokyo Aquatics Centre op het olympisch zwemtoernooi. Foto Koen van Weel/ANP