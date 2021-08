Nog eens meer dan 400 mensen gered op Middellandse Zee

SOS Méditerranée heeft in de nacht van zaterdag op zondag nog eens zo’n vierhonderd mensen gered voor de kust van Tunesië. Zij bevonden zich op een grote houten boot die aan het zinken was, meldt de reddingsorganisatie op Facebook. Op zaterdag werden al 196 opvarenden van verschillende bootjes voor de kust van Libië in veiligheid gebracht, waardoor in het weekend in totaal rond de zeshonderd mensen zijn opgepikt door reddingswerkers.

De circa vierhonderd migranten zijn opgevangen op boten van drie reddingsorganisaties: de Sea-watch 3 van ngo Sea-Watch, de Nadir van ResQship en de Ocean Viking van SOS Mediterranée. Op dat laatste schip bevonden zich al de 196 mensen die eerder werden gered, en zijn daarmee nu 449 van water gehaalde migranten aan boord. Het is onbekend of bij de reddingsacties afgelopen dagen ook mensen om het leven kwamen.

SOS Méditerranée zegt sinds februari 2016 meer dan 30 duizend mensen te hebben gered, eerst met de Aquarius en daarna met de Ocean Viking. Volgens de gegevens van de Internationale Organisatie voor Migratie zijn in de eerste helft van 2021 zeker 1.113 migranten omgekomen op de Middellandse Zee.