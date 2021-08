‘Nieuw’ album van Prince: van sensueel gecroon tot ruig slingerende gitaarsolo’s

Pop Prince Welcome 2 America ●●●●●

Prince de rocker, Prince de seks-crooner, Prince de funkmeester, ze zijn er allemaal weer op het afgelopen vrijdag verschenen album Welcome 2 America. Zijn veelzijdigheid en brille zijn te horen in twaalf tot nog toe onuitgebrachte liedjes, waaronder ‘1000 Light Years From Here’, ‘Born 2 Die’ en ‘When She Comes’.

Welcome 2 America is het derde postuum uitgebrachte album, sinds Prince, die non-stop werkte, in 2016 plotseling overleed. Je kunt concluderen dat de frequentie waarmee albums verschijnen nu hoger ligt dan tijdens zijn leven. In ‘de Kluis’, een voorraadkamer met tracks die Prince opnam in zijn studio Paisley Park, schijnen nog 8.000 niet uitgebrachte liedjes te liggen. Oftewel enige honderden albums.

Welcome 2 America is de eerste volledige, als album bedoelde verzameling liedjes, die postuum verschijnt. Twee eerdere albums bestonden uit een collectie demo’s van deels bekende liedjes, Originals (2019), en een verzameling pianoversies van zijn nummers, Piano and a Microphone (2018).

Cover van ‘Welcome to America’ NPG records/ Sony Music Entertainment/ AP

Welcome 2 America werd opgenomen in 2010, maar het album werd niet uitgebracht. En toen Prince dat jaar een tournee deed onder dezelfde naam, werd tijdens die concerten, tot verbazing van zijn muzikanten, niet een van de nummers gespeeld.

Strak gedoseerd

Maar al waren de liedjes tot op heden onbekend, dit is een album zoals Prince het bedoeld heeft. Hij bedacht de onderwerpen, de volgorde, de stijl. De nummers zijn strak gedoseerd, zonder uitweidingen of overvloedige solo’s.

Opvallend is de afwisseling van genres: Prince benutte al zijn muzikale mogelijkheden. We horen rock in ‘Hot Summer’ en ‘Check The Record’, funk in ‘1000 Light Years From Here’, sensuele ballade in ‘When She Comes’ en sociale poëzie in het titelnummer.

Zo deint het album langs nummers en stijlen die typisch zijn voor Prince, en daardoor een aangenaam gevoel van herkenning geven. Maar niet elke stijl werd uitgediept. Zo leunt de funk in ‘Same Page, Different Book’ te veel op de clichés van opgewonden zangstemmen en meppende drums, en is ‘Hot Summer’ een rocksong zonder extra’s. Daar staat tegenover dat Prince een ruig slingerende gitaarsolo speelde in ‘Stand Up’, en dat hij uitblinkt als lustvol crooner, in het loom meanderende ‘When She Comes’, ondersteund door rake accenten op piano.

Bitter commentaar

In het titelnummer levert hij bitter commentaar op het Amerikaanse systeem, met de woorden ‘Land of the free, home of the slave’, en een sociaal-culturele observatie als ‘Welcome 2 America, where everbody and their mother got a sex tape’.

Prince liet zich in zijn latere jaren vaker uit over maatschappelijke onderwerpen. Zo schreef hij ‘Baltimore’, in 2014, over politiegeweld tegen jonge Afrikaans-Amerikaanse mannen. Op dit album staat een opmerkelijke aanklacht, met de titel ‘Running Game (Son Of A Slave Master)’. Het gaat over de positie van de zwarte artiest, die wordt ‘uitgebuit’ door de witte muziekindustrie. Dit nummer lijkt een uitleg van wat hij destijds aankaartte, in de jaren negentig, toen hij zich een ‘slave’ noemde, en het woord op zijn wang schreef.

Waarom wilde Prince deze liedjes in 2010 niet uitbrengen? Een argument zou zijn de kwaliteit van het geluid. Die is vaak eenduidig: of schel, of ruig, of zwoel. De diepte ontbreekt.