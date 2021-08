Drie uur na het hindernisparcours in Tokio was paard Jet Set dood

Negentien hindernissen heeft hij al getrotseerd. Een draak en karper van hout, een tot samoeraaizwaard omgetoverde boomstam, een tempel van houten palen, een stenen brug. De een sprong hij moeiteloos over, voor andere was meer durf nodig, net als bij de hindernis waar hij nu op stevent, in de speciaal aangelegde weide naast de Baai van Tokio.

Mount Fuji heet het obstakel en wie het van voren nadert, zou kunnen denken dat hij over een grote doodskist moet springen. Het bestaat uit planken, heeft een dekselvormig dak en is versierd met plantjes en een perkje. Het gras eromheen is kort gemaaid. Perfect voor het afzetten van de hoeven. Na de sprong wacht een helling op weg naar een waterpoel.

De hindernis vergt wel enige dapperheid. Niet van de ruiter, maar van hem, Jet Set, een veertienjarige kastanjebruine ruin met de schittering van nieuwe suède stappers.

Dat staat althans in de officiële beschrijving van de Sea Forest Cross-Country Course, het op een kunstmatig eiland gebouwde parcours waar deze cross-country wedstrijd op de Olympische Spelen plaatsvindt. „De heuvels voor het water zijn behoorlijk indrukwekkend en vereisen dat ruiters positief blijven bij het naderen van het obstakel (...) De paarden moeten energie hebben en dapper zijn om eroverheen te springen”, staat in de uitleg van het parcours.

Naar het dierenhospitaal

Nu is het dus de beurt aan Jet Set om de sprong te maken. Hij oogt weliswaar wat moe, zoals analisten later zouden verklaren, maar aan zijn looppas is niets vreemds te zien terwijl hij richting Mount Fuji galoppeert. Evenmin aan de man op zijn rug, de 23-jarige Zwitser Robin Godel.

Toch gaat het mis.

Nadat Jet Set over de hindernis is gesprongen, loopt hij nog maar op drie benen. Zijn rechtervoorhoef, de enige witte van de vier, houdt hij omhoog. Kenners weten genoeg: deze sportwedstrijd kan weleens een donker randje krijgen.

Godel stapt meteen af. Met hun portofoons in de hand spoeden wedstrijdofficials zich naar de hindernis, waar dierenartsen zich over de glanzende ruin buigen, afgeschermd door een twee meter hoog zwart plastic scherm, dat door vrijwilligers als bij een plaats delict om het tafereel wordt gespannen. Niet veel later verdwijnt Jet Set in de dierenambulance, op weg naar de kliniek die speciaal is opgetuigd voor de paarden die zijn ingevlogen in Tokio. Het zijn er 331, verdeeld over vier disciplines: dressuur, springen, moderne vijfkamp en eventing, waar deze cross-country wedstrijd onder valt.

In het dierenhospitaal wacht Jet Set een echo. Daarop zullen artsen een scheur in een pees constateren, een blessure die moeiteloos verholpen zou kunnen worden als Jet Set een mens was geweest. Opereren, dan twee weken plat met het been omhoog, daarna vier tot zes weken loopgips en vervolgens revalideren op het veld.

Maar Jet Set is geen mens.

Zijn lot roept herinneringen op aan dat van Air Lift, de hengst die figureerde in een geprezen column van de bekende Amerikaanse sportjournalist W.C. Heinz in de New York Sun van 28 juli 1949. Op de Jamaica Renbaan in New York had Heinz het van nabij zien gebeuren. Hoe Air Lift zijn been brak, hinkend werd afgevoerd en de mannen om hem heen hadden verzucht dat er slechts één ding op zat.

„Ze hadden het veulen gewassen, nadat ze hem een injectie hadden gegeven om de pijn te verzachten, en nu stond hij, rustig etend van het hooi dat ze aan zijn voeten hadden gelegd”, noteerde Heinz. Niet veel later lag Air Lift roerloos op de grond, een uur en een kwartier na zijn start, terwijl een dierenarts een stuk van het getroffen bot in zijn been verwijderde als bewijs voor de verzekeraar die de schade zou gaan dekken.

Een uitmuntend paard

Tweeënzeventig jaar later is de procedure bij een kreupel paard niet veel anders. Jet Set, constateren ze na de echo in Tokio, blijkt te zwaar beschadigd om te kunnen oplappen. Om 13.32 uur, circa drie uur na zijn start, volgt het bericht dat hij is overleden. „Op humane gronden en met instemming van de eigenaren en de atleet werd besloten om het paard te laten inslapen.”

„Met pijn in het hart moet ik melden dat mijn geliefde Jet Set veel te vroeg van ons is heengegaan”, schrijft berijder Godel op Instagram. „Jet Set was een uitmuntend paard dat wederom een ​​geweldige cross aflegde. Hij deed wat hij het liefste deed: galopperen en over de hindernissen vliegen.”

Volgens het Zwitserse Olympisch Comité lag het niet aan Godel dat deze dag tragisch eindigde, noch aan het parcours. Op de vraag aan wie het dan wel heeft gelegen zal de komende tijd nog veel worden gesproken.