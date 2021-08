Maffe musical combineert horror met seksuele escapades

Musical Rocky Horror Show van De Graaf & Cornelissen Gezien: 29/7 Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Aldaar t/m 9/1. Inl: degraafencornelissen.nl ●●●●●

„Godallemachtig, wat een ellende”, schreef een recensent in 1976 over de eerste Nederlandse Rocky Horror Show, een paar jaar na de première op West End. „De stompzinnigste [show] die ooit in Nederland werd opgevoerd (…) een wansmakelijke voorstelling.” De productie flopte en lang durfde geen Nederlandse producent zich aan deze rockmusical te branden. Onterecht, zo bewijzen De Graaf & Cornelissen nu: Rocky is een fascinerende trip, die bijna vijftig jaar na de eerste opvoering nog steeds brutaal aandoet.

Bekendheid binnen onze landgrenzen heeft de musical, naast bezoekjes van internationale producties, te danken aan de filmversie met Tim Curry in de hoofdrol (zijn doorbraak). Het verhaal speelt met clichés uit sciencefiction- en horrorfilms, waaraan schrijver Richard O’Brien een ode wilde brengen.

In de musical Rocky Horror Show krijgen de brave Brad en Janet autopech. Foto Roy Beusker

Zo begint de voorstelling met de brave Brad en Janet, die autopech hebben en besluiten aan te bellen bij een griezelig landgoed. Het koppel wordt ontvangen door de excentrieke dokter Frank-N-Furter, gespeeld door Sven Ratzke. Om hem heen cirkelt een bont gezelschap (met een glansrol van Ellen Pieters als Magenta) en de seksuele escapades van de heer des huizes staan centraal. De dokter heeft zelfs, á la Frankenstein, een knap-dommige spierbundel (Yoran de Bont) gecreëerd om zijn honger te stillen.

Alter-ego

Frank-N-Furter is de nachtmerrie van de burgerlijke Brad en Janet (leuk knullig gespeeld door Samir Hassan en Esmée Dekker). Toch worden zij steeds dieper in zijn spel getrokken, met als hoogtepunt een scène waarin ze beiden het bed met hem delen. Het is één van de hilarische momenten, waarop Ratzke zich mag uitleven. In zijn spel schemert het alter-ego uit zijn one-man-shows door: een genderfluïde entertainer, die flirt en plaagt – al is deze rol is een stuk maniakaler.

In regie van Martin Michel is Rocky een aaneenschakeling van maffe momenten, waarin de cast zich lekker laat gaan. De live band stampt en vocaal zit het, met Ratzke als middelpunt, goed in elkaar. De vertaling van Jeremy Baker draagt bij aan de humor, maar sommige nummers bleven onvertaald. Dat is jammer voor wie nieuwsgierig was naar een Nederlandse ‘Time warp’, maar sluit aan bij het mengelmoesje van talen dat Frank-N-Furter in de voorstelling spreekt en versterkt zijn onvoorspelbare karakter.

Wilde kostuums

Bijzonder aan deze musical is dat het publiek wordt aangemoedigd om mee te doen. Opvoeringen trekken over het algemeen veel fans, die zich speciaal voor de gelegenheid in de wildste kostuums hullen. Wie dat wil, kan bovendien attributen meenemen om zelf een bijdrage te leveren aan effecten in de voorstelling: een plastic zakje laten knallen om een klapband te simuleren bijvoorbeeld. Op de première moeten de toeschouwers nog even wennen aan dit concept, maar dat doet er weinig aan af: Rocky buldert van het toneel met een aanstekelijke meligheid.