Leger Myanmar belooft opnieuw eerlijke verkiezingen

De leider van de junta in Myanmar, Min Aung Hlaing, heeft zondag opnieuw beloofd verkiezingen te zullen gaan organiseren. Dat deed hij in een televisietoespraak, waar internationale persbureaus over rapporteren. De militair leider stelde ook samen te zullen werken met een speciaal gezant van het Aziatische landenverbond ASEAN om de orde in het land te herstellen.

Het is niet de eerste keer dat het Myanmarese leger nieuwe verkiezingen aankondigt. Vlak na de staatsgreep in februari werd de bevolking ook al een eerlijke rechtsgang beloofd, al bleef een datum daarvoor uit. Ook nu blijft onduidelijk wanneer die verkiezingen plaats zouden moeten vinden. Volgens de junta verliepen de verkiezingen waarbij Aung San Suu Kyi als winnaar uit de bus kwam frauduleus, al is daar volgens internationale waarnemers geen bewijs voor.

De ASEAN spreekt zich sinds het begin van de coup al uit tegen de gewelddadige junta en riep meermaals op tot het herstellen van de democratie. Min Aung Hlaing zegt nu bereid te zijn met de organisatie in gesprek te gaan. De ministers van Buitenlandse Zaken van de ASEAN-landen komen volgens persbureau Reuters maandag bijeen om de speciale gezant hiervoor aan te wijzen.

De toespraak van de militaire leider komt precies zes maanden nadat het leger een staatsgreep pleegde in Myanmar en regeringsleider Aung San Suu Kyi arresteerde. De coup leidde tot grootschalige protesten in het land, die regelmatig met geweld de kop in werden gedrukt. Daarbij kwamen volgens lokale mensenrechtenorganisaties honderden mensen om het leven.