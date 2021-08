De Taliban rukken op naar Afghaanse steden

In Lashkar Gah liggen lijken op straat. Vorige week trokken de Taliban de hoofdstad van de provincie Helmand binnen, en nu wordt er van huis tot huis gevochten. „Er liggen doden op het centrale plein”, meldde inwoner Badshah Khan telefonisch aan persbureau AFP. „Er gaat geen minuut voorbij of de luchtmacht bombardeert de stad.”

Na twintig jaar vechten in de bergen heeft de oorlog de grote steden van Afghanistan bereikt. In de afgelopen weken vielen al grote delen van het platteland in handen van de Taliban. Nu heeft de fundamentalistische guerillabeweging een groot offensief gelanceerd tegen grote bevolkingscentra in het westen en het zuiden van het land. Het afgelopen weekeinde stuurde de Afghaanse regering honderden extra militairen naar de westelijke provinciehoofdstad Herat, die onder de voet dreigt te worden gelopen door Talibanstrijders. Hevige gevechten woeden ook in de buitenwijken van Kandahar, de tweede stad van het land. Afgelopen zondag vuurden de Taliban raketten af op de strategisch belangrijke luchthaven bij Kandahar. Daarbij liepen start- en landingsbanen schade op.

Formeel onderhandelen de Taliban en de Afghaanse regering over vrede, maar sinds de VS hebben aangekondigd alle militairen uit Afghanistan te zullen terugtrekken, lijken de fundamentalisten hun kaarten te hebben gezet op een overwinning op het slagveld. Tientallen districtscentra en een aantal strategische grensovergangen zijn inmiddels veroverd. In het westen controleren de Taliban de belangrijke doorvoerroutes naar Iran en Turkmenistan, in het zuiden bezetten ze Spin Boldak, op de grens met Pakistan.

Conventioneel leger

„De Taliban zijn uit hun schulp gekropen en vechten nu als een conventioneel leger”, zei Hamdullah Mohib, de Nationaal Veiligheidsadviseur van de Afghaanse regering in een interview met de BBC. Op papier is het een ongelijke strijd: het Afghaanse regeringsleger en politie tellen in totaal zo’n 300.000 manschappen, terwijl het totaal aan Talibanstrijders op zo’n 60.000 wordt geschat. Toch blijkt het goed uitgeruste regeringsleger nauwelijks opgewassen tegen de licht bewapende Taliban. Met het vertrek van de Amerikanen en hun helikopters zijn er problemen met bevoorrading uit de lucht. Verder onheil dreigt nu de westerse private contractors hun biezen hebben gepakt – zoals het onderhoudspersoneel voor de Afghaanse helikopters en de A-29 Super Tucano-aanvalsvliegtuigen.

Amerikaanse inlichtingendiensten houden er inmiddels rekening mee dat de Afghaanse regering binnen zes maanden in elkaar stort. De val van de zuidelijke sleutelstad Kandahar, ooit ‘hoofdstad’ van de Talibanbeweging, zou het begin van het einde kunnen inluiden voor de regering van president Ashraf Ghani.

Maar de Taliban lopen ook risico’s. Guerrillatactieken, hit and run, waren de basis van hun militaire succes. Het verdedigen van veroverde posities in de steden maakt de Talibanstrijders kwetsbaar – vooral vanuit de lucht. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben de afgelopen dagen al verschillende malen gebombardeerd. Een woordvoerder van het regeringsleger claimde zondag dat er de afgelopen week 1.323 Talibanstrijders waren gesneuveld.

Maar ook als het offensief van de Taliban vastloopt, dreigt chaos. In Herat heeft krijgsheer Ismail Khan, een veteraan uit het verzet tegen de Sovjets, honderden strijders gemobiliseerd om de Taliban het hoofd te bieden. Het roept herinneringen op aan de burgeroorlog van begin jaren negentig, toen krijgsheer tegen krijgsheer vocht om de suprematie in Afghanistan.

