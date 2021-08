Twaalf maanden klaagde El J. over lekkage, daarna ging hij dreigen: ‘Ik ga hem de kanker inslaan’

Als de advocaat van de woningcorporatie hem voor de vierde keer opbelt, loopt de gal over bij Abdelaziz el J. „Ik ben tbs’er”, zegt hij tegen haar. „En ik ga je vermoorden.” Volgens de aantekeningen van de advocaat heeft El J. het tijdens dat gesprek ook nog over „kogeltjes in de brievenbus”. Hij moest na een oplopend conflict de sleutels bij de verhuurder inleveren, mensen in het pand waren bang voor hem, maar dat heeft hij niet gedaan.

El J. heeft volgens de voorzitter meerdere mensen met de dood bedreigd vanwege zijn woning. „Ik ga hem de kanker inslaan”, zei hij tegen iemand die bij een instelling voor beschermd wonen de telefoon opnam over een andere medewerker. „Ik heb negen kogels, ik ga je collega vermoorden, maak iemand van jullie dood, ik zweer het.”

„Het zit zo”, zegt Abdelaziz el J. In de woning die hij twee jaar geleden kreeg toegewezen hingen vanaf het moment dat hij erin trok kabels uit de muur, er zat een barst in een van de ramen, en de voormalige bewoonster had ook nog eens haar oude kasten laten staan. „Dat kan toch niet.” Hij gaat steeds sneller praten. „Er kwam wáter naar binnen als het regende. Twaalf maanden lang heb ik heel normaal gevraagd of ze het wilden maken, maar dat gebeurde niet.” En toen is El J. begonnen met dreigen. Hij is even stil, schudt dan zijn hoofd. „Die vrouw [van de woningcorporatie] zei dat ik blij moest zijn dat ik vier kamers had. Vier! Waarom vier? Ik ben alleen met mijn kat. En er is woningnood.”

El J. is een compacte man met een kaal hoofd en donkere, expressieve wenkbrauwen. Zijn gezicht kan binnen een seconde van standje onweer naar zonnig verspringen – en weer terug. Volgens de voorzitter van de rechtbank kennen mensen El J. als iemand die „vaker opgewonden is over wat hem overkomt”.

El J. knikt. „Kort lontje, mevrouw. En ik heb een piep in mijn oor. Ik ben altijd zo geweest. Mijn familie en zussen weten dat ook.”

Huurder El J. wil best psychologische hulp, maar de officier van justitie vindt straffen de enige oplossing

De voorzitter legt uit dat El J. hier zit omdat de officier van justitie vindt dat de wijze waarop hij een punt probeert te maken veel te ver gaat. Drie mensen deden aangifte tegen hem. Aangevers zeiden te vrezen voor hun leven. Verschillende medewerkers van de woningbouwvereniging durven niet meer op bepaalde plekken in het gebouw te zitten omdat ze bang zijn dat El J. – zoals hij ook al aankondigde – het gebouw binnen zou rijden.

„Misschien is het wel helemaal niet waar dat ze vrezen voor hun leven”, zegt hij.

„Misschien onderschat u hoe bang ze zijn”, zegt de voorzitter.

El J. snapt dat hij niet had mogen dreigen, zegt hij meermaals, maar hij voelde zich onmachtig. Wat had hij anders moeten doen om zijn huis op orde te krijgen?

De voorzitter zegt tegen El J. dat hij een geschiedenis heeft van zichzelf in de nesten werken, want er lopen ook andere zaken tegen hem – al is hij geen tbs’er, zoals hij volgens de advocaat van de woningcorporatie zei in een dreigement. Hoe komt dat? „Door mijn jeugd”, zegt hij. „Anderen gingen met broodje naar school en ik ging zonder broodje naar school. Was vaak alleen thuis.” Even later: „Ik voel dat er geen plek voor mij is in deze samenleving.”

El J. wil best psychische hulp voor zijn korte lontje, zegt hij. Maar volgens de officier van justitie heeft de reclassering hem in het verleden hulp aangeboden die hij niet heeft aangenomen. „Daarom is straffen nu de enige oplossing.”

De advocaat van El J. betwijfelt of wat haar cliënt heeft gedaan ernstig genoeg is om strafbaar te zijn. Hoewel El J. toegeeft dat hij bedreigingen heeft geuit, zegt hij dat hij tegen de advocaat niets heeft gezegd over moorden of kogels. „Dus het is haar woord tegen het zijne.” En is er bij de mensen die zijn bedreigd wel sprake van de ‘redelijke vrees’ die aangetoond moet worden voor een veroordeling? De medewerker van de instelling voor begeleid wonen werd bijvoorbeeld bedreigd via de telefonist.

El J. krijgt een gevangenisstraf van een maand, waarvan hij ongeveer de helft al in voorarrest heeft uitgezeten.

Procesdeelnemers Rechter: M. Visser Officier van justitie: L. Hartjes Advocaat: L. Janse

