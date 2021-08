Een land vol waterstaarders

Water is wonderbaarlijk. Het kan drie gedaantes aannemen die naast elkaar bestaan: in vaste vorm, vloeibaar en als damp. Denk: ijsberg, wolk. Je kunt water twee keer per dag naar boven zien vallen, als de maan de vloed omhoog trekt. Water is die rivier waar je geen twee keer in kunt stappen, zoals de filosoof zegt, omdat de rivier intussen is veranderd, en jijzelf ook. Het water is de onzichtbare wereld van de vissen. Dat maakt vissen, het werkwoord, een van de dommere sporten op aarde. Of een zinderend avontuur tussen de oren. Niet het vangen, maar het proberen te vangen.

Ook niet-vissers zijn waterstaarders. Een plas, een meer, een rivier met aken, een sluiskolk. Het water is het beekje dat uit het niets bulderend de hoofdstraat van het dorp als bedding kiest. Het is de vloedgolf die zich terugtrekt, een zee van wrakstukken achterlatend. Water is en blijft werk. Het begint aan de rand van het land en loopt door tot waar je van de zeekaart valt. Hic sunt dracones, pas op voor de boze beesten, schreven de oude kartografen daar. Je kunt erin duiken, even verdwijnen in een wolk schuim en bellen, tot het je weer omhoog stuwt naar het element waarin we thuis horen. Hoewel niet iedereen dat gelooft. Misschien komen we niet van de savanne, waar we rechtop leerden lopen, maar rechtstreeks uit zee, onze baarmoeder, als ‘aquatische apen’. Waarom bestaan we anders nog steeds voor de helft uit ziltig water? We dragen, zoals iemand eens schreef, de zee van binnen.