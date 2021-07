Ziekte van muzikant, tekstdichter Jan Rot is ongeneeslijk

Jan Rot, de zanger en componist, is ongeneeslijk ziek. In een Facebook-bericht van zaterdag stelt hij: „Ik word niet meer beter. Uitzaaiingen alom.” In mei werd een tumor in zijn darmen weggehaald, blijkt uit het bericht, maar inmiddels zijn er dus meer tumoren gevonden.

Volgens Rot moet blijken „hoeveel tijd ik nog heb”. In mei maakte Rot bekend dat hij ziek is. De diagnose die nu is gesteld, noemt hij „onwerkelijk”, al schrijft hij erbij dat hij behalve vermoeidheid geen fysieke last heeft. De zanger wil doorgaan met optreden totdat niet meer gaat. In september staat de show OK.Boomer gepland, een voorstelling met muziek uit de jaren zestig.

Rot, 63, brak echt door toen hij zich richtte op tekstdichten en het hertalen van bekende nummers. Hij schreef muziek voor Rob de Nijs, Boudewijn de Groot en Henny Vrienten. Daar zaten ook veel vertalingen tussen, van onder meer Franse klassieke chansons. Verder speelde Rot in meerdere musicals en maakte hij zijn eigen theatershows. In 2007 ontving hij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voor zijn lied ‘Stel dat het zou kunnen’ kreeg hij in 2016 de Annie M. G. Schmidt-prijs.

Over zijn repertoire schrijft hij zaterdag dat sommige liedjes door het nieuws van zijn ongeneeslijke ziekte „een andere lading” hebben gekregen. Hij hoopt „met veel liefde, rust en een beetje galgenhumor de mokerslag voor mijn prachtgezin leren aanvaarden”.