Evacuaties in Turkije en Griekenland om branden, in Turkije inmiddels zes doden

In zowel Griekenland als Turkije moeten honderden brandweerlieden nog onverminderd aan het werk. In beide landen woeden sinds halverwege deze week hevige branden; zaterdag zijn bewoners en toeristen uit de getroffen gebieden gehaald.

Op het Griekse schiereiland Peloponnesos zijn vier dorpen ontruimd die in het pad liggen van een enorme bosbrand. Plaatselijke media melden dat de kustwacht ook een vakantiekamp aan zee heeft ontruimd - ruim honderd kinderen werden daar weggehaald. Het vuur woedt in de regio bij Patras, de derde stad van het land. De toegang tot het getroffen schiereiland is afgesloten, er wordt extra gepatrouilleerd langs de kust om mensen die door het vuur in het nauw kwamen, te kunnen oppikken.

Een vrouw probeert zelf de vlammen te doven net buiten het dorp Kacarlar, in het Turkse Antalya.

Foto AP De rook van een bosbrand nabij Lampiri, ten westen van de Griekse stad Patras.

Foto Andreas Alexopoulos/AP

Ook in aan de zuid- en westkust van Turkije werden zaterdag mensen per boot geëvacueerd. Persbureau AP beschrijft hoe strandwachten in de populaire badplaats Bodrum een evacuatieplan hebben opgetuigd om toeristen te kunnen vervoeren. De lokale autoriteiten hebben de eigenaren van privéjachten opgeroepen om hun vaartuigen te laten inzetten; er zouden vierduizend mensen moeten worden geëvacueerd volgens The Guardian.

De Turkse minister van Landbouw en Bossen, Bekir Pakdemirli, liet zaterdag weten dat de meeste branden inmiddels onder controle zijn. Dat was sinds de branden op woensdag uitbraken een moeilijke klus, door de hoge temperaturen en een stevige wind die het vuur bleef aanwakkeren. Veel dorpen zijn aangetast, en er zijn inmiddels zes doden te betreuren in de provincies Antalya en Muğla: er vielen vijf dodelijke slachtoffers in Manavgat en een in Marmaris, beide toeristische trekpleisters. Onder de doden in Manavgat zijn twee brandweerlieden, zo meldt AP.