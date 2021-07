Frank de Wit verloor van de Duitser Dominic Ressel in de Nippon Budokan tijdens het judotoernooi. Het was daarom voor hem afgelopen in de achtste finale. Na afloop zei hij dat het moeilijk te bevatten was dat het voor hem nu klaar was op de Spelen. „Dat doet toch wel veel pijn, ja."

Foto Koen van Weel / ANP